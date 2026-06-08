ลาวปิดดีลลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ไทยลุ้นอีกเฮือกหลังยังติดต่อรองราคากับฟีฟ่า

สำนักข่าวสารประเทศลาว รายงาน บริษัท สตาร์ โทรคม หรือ ยูนิเทล (Unitel) ตกลงซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 19 กรกฎาคมนี้ กับ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่าแล้ว โดยออกอากาศครบ 104 แมตช์ ให้ชมฟรีทางแพลตฟอร์ม LaoTV
สปป.ลาว กลายเป็นชาติที่ 8 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ที่บรรลุการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2026 กับ ฟีฟ่า ต่อจาก กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ติมอร์เลสเต, เวียดนาม, มาเลเซีย ส่วนอีก 3 ชาติที่ยังไม่ได้สิทธิ์ คือ เมียนมา, บรูไน และไทย
สำหรับประเทศไทย บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS กำลังพยายามเจรจา เพื่อขอซื้อลิขสิทธิ์กับทางฟีฟ่า ซึ่งทาง JAS ต้องการราคาใกล้กับที่เวียดนามจ่ายอยู่ที่ 15 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราวๆ 700-800 ล้านบาท