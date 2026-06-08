ทีม “รร.นานาชาติเทรลล์ A” แชมป์ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล จับมือ “รร.นนทบุรีวิทยาลัย A” ลุยต่อรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ศึก “บาสเกตบอล 3X3 นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2026”

ดวลเดือด 3 วันเต็ม “บาสเกตบอล 3X3 นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2026” รอบชิงแชมป์ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล สุดเข้มข้น ทีม “รร.นานาชาติเทรลล์ A” เบียดเอาชนะ ทีม “รร.นนทบุรีวิทยาลัย A” ด้วยสกอร์ 15-12 คว้าแชมป์ภาคกลางไปครอง พร้อมจับมือเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไป
สู้สุดใจพร้อมวัดความแม่นอวดสกิลขั้นเทพ สำหรับการแข่งขัน บาสเกตบอล 3x3 นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2026 โดย ช่อง 7HD จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังพันธมิตรด้านกีฬาระดับประเทศ เปิดสนามแห่งความฝันให้นักเรียนไทยได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ล่าสุดเปิดสนามเฟ้นหา 2 ตัวแทนภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล กันที่ ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 เมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายน ที่ผ่านมา มีทีมบาสเกตบอลเข้าร่วมแข่งขันมากถึง 80 ทีม ใช้เวลาแข่งขันถึง 3 วัน ทำการแข่งขันกันดุเดือดทุกนัด โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการคว้าแชมป์และรองแชมป์ เพื่อเป็นตัวแทนภูมิภาคเข้าไปชิงชัยในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย
ผลการแข่งขัน รอบชิงแชมป์ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล ปรากฏว่า ทีม รร.นานาชาติเทรลล์ A โชว์ฟอร์มแกร่ง เอาชนะ ทีม รร.นนทบุรีวิทยาลัย A ด้วยสกอร์ 15-12 คว้าแชมป์ พร้อมรับทุนการศึกษา 10,000 บาท ส่วนรองชนะเลิศ ทีม รร.นนทบุรีวิทยาลัย A รับทุนการศึกษา 5,000 บาท โดยทั้งสองทีมคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนภูมิภาคเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไป
ขณะที่ รางวัล MVP ผู้เล่นทรงคุณค่า ตกเป็นของ ผู้เล่นหมายเลข 32 ชื่อ CJ Villegas ทีม รร.นานาชาติเทรลล์ A รับเสื้อ Jacket MVP จาก บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) และลูกบาสเกตบอล จาก MIKASA โดย คุณเกริกพันธุ์ สุวรรณนพ ผู้จัดการฝ่ายฝ่ายโปรดักชันรายการและอีเวนต์ ช่อง 7HD เป็นผู้แทนมอบ
นอกจากนี้ คุณวราภรณ์ ตติปาณิเทพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้มอบรางวัลทีมอันดับ 3 และ 4 ได้แก่ ทีม รร.นานาชาติเทรลล์ B อันดับที่ 3 รับทุนการศึกษา มูลค่า 3,000 บาท และ ทีม รร.วัดสังเวช A อันดับที่ 4 รับทุนการศึกษา มูลค่า 2,000 บาท ตามลำดับ
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันสนามต่อไป จะเป็นรอบชิงแชมป์ภาคใต้ วันที่ 13-14 มิถุนายนนี้ ณ บลูพอร์ต หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเฟ้นหา 2 ตัวแทนภาคใต้เข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
ส่วนแมตช์สำคัญ รอบชิงแชมป์ประเทศไทย จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายนนี้ ณ จามจุรีสแควร์ กรุงเทพมหานคร ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษาและรางวัลพิเศษมากมาย โดยการแข่งขันรายการนี้ได้รับการรับรองจาก FIBA และมีการเก็บคะแนน Ranking บนเว็บไซต์ https://fiba3x3.com
แฟน ๆ สามารถเชียร์ทีมโปรด ไปเจอตัวจริงเสียงจริงกันได้ที่สนามแข่ง ชมฟรี ! และช่อง 7HD เสิร์ฟความมันเพื่อกองเชียร์ที่ไม่สามารถไปเชียร์ใกล้ชิด สามารถติดตามชมถ่ายทอดสดการแข่งขันทุกคู่ ทางโซเชียลมีเดีย Ch7HD (Facebook, YouTube), Ch7HD Sports (Facebook, TikTok) แอปพลิเคชัน BUGABOO.TV
และอย่าพลาด! กับกิจกรรม Behind the Game : ชีวิตนอกสนาม แชมป์กีฬา 7HD 2026 ชวนแฟนกีฬาและกองเชียร์ร่วมประกวดคลิปสั้นผ่าน TikTok ถ่ายทอดเรื่องราวเบื้องหลังนักกีฬาและทีมที่ประทับใจ ตั้งค่าเป็นสาธารณะ พร้อมติดแฮชแท็ก #แชมป์กีฬา7HD2026 #ชีวิตนักกีฬา7HD และ #YamahaFazzio ลุ้นรับเงินรางวัลสูงสุด 7,000 บาท และยังมีรางวัลพิเศษ “คลิปที่สุดแห่งปี” ลุ้นรับรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า ฟาซซิโอ้ ไฮบริด ไลท์ จำนวน 2 รางวัล ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.ch7.com/champ7hd/behindthegame
ส่วนใครที่อยากชมไฮไลต์เด็ด ความสนุก สีสันรอบสนาม และเส้นทางสู่แชมป์ของศึก บาสเกตบอล 3x3 นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2026 รอบชิงแชมป์ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล ติดตามได้ในรายการ SPORTS LIFE วันอังคารที่ 9 มิถุนายนนี้ เวลา 22.55 น. ทางช่อง 7HD กด 35
สามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ทาง : www.ch7.com/champ7hd/3x3basketball2026 และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬาได้ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 และช่องทางโซเชียลมีเดีย Ch7HD (Facebook, IG, TikTok, X, YouTube) Ch7HD Sports (Facebook, IG, TikTok) รวมถึงเว็บไซต์ www.ch7.com แอปพลิเคชัน Ch7HD, BUGABOO.TV