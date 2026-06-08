ผู้ปกครองเด็กสับยับ! นักไอซ์ฮอกกี้จีนวัย 14 ปรี่ชกกรรมการไทย จี้โค้ช-ผู้ใหญ่ควบคุมอารมณ์เด็ก

ตามที่เกิดเหตุการณ์นักกีฬาต่างชาติใช้ความรุนแรงกับกรรมการผู้ตัดสินชาวไทย ในการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง แบงค็อก ฟลาย ไอซ์ ฮอกกี้ ทัวร์นาเมนท์ 2026 ที่สนาม ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไอซ์ ฮอกกี้ อารีน่า พระราม 9 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี บี ระหว่างทีม อะเนสเธทิสต์ กับ ทีม เอ/บี ฮอกกี้
ในเหตุการณ์ดังกล่าว นักกีฬาที่ใช้ความรุนแรงกับผู้ตัดสิน เป็นนักกีฬาต่างชาติในวัย 14 ปี ชาวจีน มาจากเฉิงตู ประเทศจีน โดยได้แสดงพฤติกรรมใช้ความรุนแรงต่อผู้ตัดสินชาวไทย “โค้ชอัง” สิบโท ธีระศักดิ์ รัตนโชติ อดีตนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งชายทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอน ที่ทำหน้าที่ผู้ตัดสินในเกมนี้
บทสรุปสุดท้ายทางฝ่ายจัดการแข่งขันรายการนึ้ ซึ่งนำโดย “โค้ชผึ้ง” นุชนาฎ พงศ์ฤกษ์ดี ผู้จัดการแข่งขัน แบงค็อก ฟลาย ไอซ์ ฮอกกี้ ทัวร์นาเมนท์ 2026 ได้มีการลงโทษนักกีฬา โดยตัดสิทธิ์ไม่ใหัทีม อะเนสเธทิสต์ได้ลงแข่งขันในอีก 2 นัดที่เหลือ และทีมอะเนสเธทิสต์ ได้เดินทางกลับไปประเทศจีนเรียบร้อย
สำหรับนักกีฬาเบอร์ 77 ของทีมอะเนสเธทิสต์ จากจีน มีชื่อ เวนอม หลิว อายุ 14 ปี เล่นในตำแหน่งกองหน้า เกิดวันที่ 16 ม.ค.2012 นอกจากนี้ เวนอม หลิว ยังมีรายชื่อ เล่นให้กับทีม อู่ ฮั่น ดรากอน ในรุ่นยู 14 เอ ที่เป็นดิวิชั่นที่สูงกว่า
นายธนดล มิตรยอดวงศ์ ผู้ปกครองของนักกึฬาจากทีม ยัง ดั๊ก ในรุ่นยู-12 ปี เปิดเผยว่า สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เกมใกล้จะจบแล้วจังหวะนั้นนักกีฬาจากจีนเบอร์ 77 ทำฟาวล์ เพราะเจ้าตัวไม่พอใจคำตัดสินของกรรมการ จึงใช้หน้าอกชนกรรมการ ซึ่งผิดกฏ ทำให้กรรมการผู้ตัดสินเชิญออก เพราะผิดกฏ จังหวะจะเดินออกจากสนามมาผลักกรรมการอีกรอบ แล้วฉวยโอกาสชกกรรมการ
“มองการทำหน้าที่ผู้ตัดสินถือว่าตัดสินถูก เพราะจังหวะนั้นฟาวล์จริงๆ สาเหตุที่ชกหน้ากรรมการชาวไทย อาจจะเป็นเพราะ เจ้าตัวหงุดหงิด ที่ทีมทำคะแนนได้น้อย เป็นฝ่ายทำคะแนนตามคู่แข่งเยอะมาก อีกอย่างตัวนักกีฬาคนนั้นอยู่ในวัย 14 ปี เป็นกำลังหลักของทีม ทำคะแนนอยู่คนเดียวด้วย จริงๆ กีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง ก็จะมีการกระทบกระทั่งกันอยู่บ้าง แต่นักกีฬาทุกคนโดยปกติจะเชื่อฟังกรรมการ ถ้าโดนตัดสินว่าฟาวล์ ถ้าไม่พอใจ เขาจะถามกรรมการ พอได้คำตอบ ก็จะเข้าไปนั่งพักในห้อง เพนัลตี บ็อก เป็นเวลา 2 นาที ยอมรับบทลงโทษ”
“เท่าที่เคยดูการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งมาไม่เคยมีเหตุการณ์กระทบกระทั่งหรือ ทำร้ายกรรมการแบบนี้มาก่อน อย่างมากมีการสอบถาม มีการบ่น แต่ไม่เคยมีใครกล้าชนกรรมการหรือทำร้ายร่างกายกรรมการ
เหตุการณ์แบบนี้ ไม่ควรเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็ตาม ไม่ใช่แค่เฉพาะกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง เด็กควรจะฝึกระงับอารมณ์มากกว่านี้ อายุ 14 ปี อาจจะอยู่ช่วงฮอร์โมนกำลังขึ้น แต่เมื่ออยู่กับกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งมานาน ควรจะระงับอารมณ์ได้ดีกว่านี้ รวมทั้ง สตาฟฟโค้ชควรที่จะห้ามเด็กได้ดีกว่านี้ เกมนัดนั้น ผู้ปกครอง ก็ยังลงมาในสนามมาชี้หน้าว่ากรรมการตัดสินด้วย เป็นพฤติกรรมที่ดูไม่เหมาะสม”