สยาม แยปป์ เช็กฟิตรพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ แพทย์ตรวจร่างกายฉลุยไร้ปัญหา พร้อมลุยลูกหนังเคลีก

สยาม แยปป์ แนวรุกลูกครึ่งไทย-อังกฤษ เดินทางกลับมายังประเทศไทยเพื่อเข้ารับการตรวจเช็กสภาพร่างกายและประเมินความพร้อมทางการกีฬาอย่างละเอียด ณ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เมื่อช่วงสายวันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยใช้แพ็กเกจเช็กความพร้อมสำหรับนักกีฬาฟุตบอล โดยผ่านกระบวนการตรวจเช็กแบบครบวงจรจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
สำหรับการตรวจเช็คร่างกายครั้งนี้ สยาม แยปป์ ได้เข้าแผนก Check-up เพื่อดูความสมบูรณ์พื้นฐานของร่างกาย และเข้าแผนกโรคหัวใจ ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย ด้วยการวิ่งสายพาน (EST) ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์โดย นพ.ลิขิต กำธรรวิจิตรกุล เช็กความฟิตและความอึดของระบบหัวใจและหลอดเลือด
นอกจากนี้ยังเข้าแผนกกระดูกและข้อ ตรวจประเมินระบบกล้ามเนื้อและกระดูกเฉพาะทางสำหรับนักกีฬา (Ortho Sport) ดูแลโดย นพ.ณัฐพล ศิริโภคารัตนา เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บเฉียบพลันและเรื้อรัง และเข้าแผนกจักษุ ตรวจสายตาและระดับการมองเห็นโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความแม่นยำในการกะระยะและมิติในสนามแข่งขัน
สยาม แยปป์ เผยว่า การย้ายไปร่วมทีม ปาจู ฟรอนเทียร์ ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ถือเป็นก้าวสำคัญและเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ในอาชีพค้าแข้งของตนเอง ซึ่งลีกเกาหลีใต้ขึ้นชื่อเรื่องความเคี่ยว ความเร็ว และพละกำลังที่สูงมาก ทำให้ผมต้องปรับตัวอย่างหนัก ทั้งในเรื่องของแทกติก สภาพแวดล้อม และภาษา แต่ช่วงเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา ถือว่าการปรับตัวเป็นไปได้ด้วยดีและได้รับความไว้วางใจจากทีมสตาฟฟ์โค้ชอย่างต่อเนื่อง
"การเดินทางกลับมาไทยในรอบนี้ นอกจากการมาจัดการธุระส่วนตัวแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมาเช็กสภาพร่างกายให้ละเอียด เพื่อดูว่าจุดไหนที่ต้องเสริมสร้างเพิ่มเติม การมาตรวจที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในวันนี้ ผลตรวจเบื้องต้นออกมาเป็นที่น่าพอใจมากครับ ร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวน ระบบหัวใจและกล้ามเนื้อพร้อมเต็มร้อย หลังจากนี้ผมจะนำข้อมูลการตรวจนี้ไปปรับใช้กับโปรแกรมการซ้อม เพื่อตัวให้พร้อมที่สุดก่อนจะบินกลับไปลุยศึกครึ่งฤดูกาลหลังกับต้นสังกัดครับ ฝากแฟนบอลชาวไทยช่วยติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมในลีกเกาหลีใต้ด้วยนะครับ"
นพ.ณัฐพล ศิริโภคารัตนา แพทย์เวชศาสตร์การกีฬา ประจำศูนย์รักษาโรคกระดูกและข้อ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เผยว่า การตรวจร่างกายของคุณสยามในวันนี้ เราได้เน้นไปที่การตรวจกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง หรือแฮมสตริง ซึ่งเป็นจุดที่คุณสยามเคยได้รับบาดเจ็บมาก่อนครับ ปัจจุบันผลการตรวจชี้ว่า อาการรอยช้ำต่างๆ ได้หายไปหมดแล้ว และเมื่อทดสอบกำลังกล้ามเนื้อ ตัวคุณสยามไม่มีอาการเจ็บเลย แรงต้านดีมาก สามารถชนะแรงหมอได้ ถือว่ามีความแข็งแรงค่อนข้างดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับขาอีกข้างครับ"
"นอกจากเรื่องของกำลังกล้ามเนื้อแล้ว ปกติหลังจากการบาดเจ็บหายดี กล้ามเนื้อมักจะเกิดพังผืดและหดตัวได้ ทางทีมแพทย์จึงได้ตรวจเช็กเรื่องความยาวของกล้ามเนื้อเพิ่มเติม ซึ่งผลออกมาค่อนข้างน่าพอใจมากครับ ความยาวกล้ามเนื้อกลับมาดีใกล้เคียงกับขาปกติอีกข้าง ถึงแม้ว่าตัวนักเตะเองอาจจะยังมีความรู้สึกตึงๆ อยู่บ้างเล็กน้อย แต่ในมุมมองของแพทย์ผู้ตรวจ ถือว่าฟื้นฟูกลับมาได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติมาก เนื่องจากอาการบาดเจ็บเดิมของคุณสยาม เป็นการบาดเจ็บแค่บางส่วนเท่านั้น ไม่ใช่การฉีกขาดทั้งหมดของเส้นเอ็น ประกอบกับในปัจจุบัน ทั้งเรื่องของพละกำลังและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อได้ฟื้นฟูกลับมาเกือบสมบูรณ์ในระดับที่ใกล้เคียงปกติแล้ว ทำให้มั่นใจได้ว่า สยาม แยปป์ มีสภาพร่างกายที่พร้อมจะกลับไปลงสนามแข่งขันในเกมระดับสูงที่มีความเข้มข้น ได้อย่างเต็มที่แน่นอน"
"สิ่งสำคัญหลังจากนี้คือ ข้อควรระวังในการรักษาความยาวและกำลังของกล้ามเนื้อให้คงที่ คุณสยามจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกวัน ย้ำว่าต้องทำทุกวันแม้ในวันที่ไม่มีโปรแกรมฝึกซ้อมหรือลงแข่งขัน เพื่อช่วยเพิ่มความยาวกล้ามเนื้อและป้องกันการบาดเจ็บซ้ำ รวมถึงต้องทำโปรแกรมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อแฮมสตริง ควบคู่ไปด้วย ซึ่งปัจจุบันคุณสยามทำได้ถูกต้องดีอยู่แล้ว นอกจากนี้ต้องเน้นเรื่องโภชนาการ โดยรับประทานอาหารประเภทโปรตีนให้เพียงพอเพื่อซ่อมแซมกล้ามเนื้อครับ"