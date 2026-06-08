ส่องพัฒนาการ “เทพบิว" ทุบสถิติวิ่ง 200 ม.เป็นว่าเล่น ล่าสุดเกือบต่ำกว่า 20 วิ.แล้ว

ส่องพัฒนาการของ “บิว” ภูริพล บุญสอน ยอดลมกรดชาวไทยอีกหนึ่งตัวตึงระดับเอเชีย วัย 20 ปี ในการลงวิ่ง 200 เมตร โดยเจ้าตัวทุบและสร้างสถิติอยู่เป็นประจำที่ลงแข่งขัน
ล่าสุดวิ่ง 20.03 วินาที ในศึกกรีฑานานาชาติ ที่ไต้หวัน เรียกว่าเกือบจะกดสถิติตัวเองลงต่ำกว่า 20 วินาทีได้แล้ว ซึ่งก็มีโอกาสที่เจ้าตัวจะทำได้ด้วย หากไม่ชะลอก่อนวิ่งเข้าเส้นชัยซะก่อน
สำหรับรายการแข่งขัน 200 เมตร ที่น่าสนใจและได้รับการบันทึก รับรองโดย เวิลด์ แอธเลติก หรือ สหพันธ์กรีฑาโลก ที่เจ้าตัวลงสนาม มีดังนี้
ปี 2022
- 20.68 วินาที รอบคัดเลือก กรีฑาเยาวชนโลก รุ่นยู-20 ที่โคลอมเบีย
- 20.61 วินาที รอบรองชนะเลิศ กรีฑาเยาวชนโลก รุ่นยู-20 ที่โคลอมเบีย
- 20.41 วินาที รอบคัดเลือก ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม ทำลายสถิติซีเกมส์ของ เหรียญชัย สีหะวงษ์ ซึ่งเคยทำไว้ด้วยเวลา 20.69 วินาที ที่บรูไน เมื่อปี 1999
- 20.37 วินาที รอบชิงชนะเลิศ ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม คว้าเหรียญทอง พร้อมทำลายสถิติประเทศและซีเกมส์ของตัวเอง ที่ทำได้ในรอบคัดเลือก
- 21.13 วินาที รอบคัดเลือก กรีฑา โคซานอฟ เมโมเรียล ที่คาซัคสถาน
- 20.19 วินาที รอบชิงชนะเลิศ กรีฑา โคซานอฟ เมโมเรียล ที่คาซัคสถาน คว้าเหรียญทอง พร้อมทำลายสถิติประเทศไทย ที่ทำเอาไว้ในซีเกมส์ โดยถือเป็นการทำลายสถิติครั้งที่ 3 ในรอบปีของ “ภูริพล”
- 22.26 วินาที รอบคัดเลือก กรีฑาชิงแชมป์เอเชีย รุ่นยู-18 ที่คูเวต
- 21.53 วินาที รอบชิงชนะเลิศ กรีฑาชิงแชมป์เอเชีย รุ่นยู-18 ที่คูเวต
ปี 2023
- 21.08 วินาที รอบคัดเลือก ซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่กัมพูชา ก่อนรอบชิงชนะเลิศ กล้ามเนื้อกระตุกในช่วง 50 เมตรสุดท้าย แข่งไม่จบ ทำให้พลาดป้องกันแชมป์
- 21.26 วินาที รอบคัดเลือก เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่จีน ก่อนที่รอบรองชนะเลิศ จะเกิดอาการตึงขา แข่งขันไม่จบทำให้ไม่มีสถิติ หลังจากนั้นเจ้าตัวมีปัญหาบาดเจ็บข้อเท้าด้านนอก ทำให้หมอสั่งห้ามวิ่งทางโค้ง จึงต้องพักการแข่งขันในระบะ 200 เมตร ไปปีเศษ
ปี 2025
- 20.61 วินาที รอบคัดเลือก ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทย
- 20.07 วินาที รอบชิงชนะเลิศ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทย คว้าเหรียญทอง พร้อมสร้างสถิติประเทศไทย และทำลายสถิติซีเกมส์ของตัวเองลงได้สำเร็จ
ปี 2026
- 20.03 วินาที รอบชิงชนะเลิศ กรีฑา ไต้หวัน แอธเลติก โอเพ่น 2026 สร้างสถิติประเทศไทยขึ้นใหม่แทนของเดิมที่ตัวเองทำไว้