“ฮอนด้า” คืนฟอร์มเยี่ยม! “มารินี“ คว้าท็อป 5 “โมเรร่า” ตามติด ท็อป 6 โมโตจีพี สนาม 8 ฮังการี

ศึก โมโตจีพี 2026 สนาม 8 รายการ ฮังกาเรียน กรังด์ปรีซ์ ดวลความเร็วรอบ “เมนเรซ” เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ บาลาตอน พาร์ค เซอร์กิต ประเทศฮังการี ชิงชัยทั้งสิ้น 26 รอบสนาม
เกมเรซนี้เต็มไปด้วยความพลิกผัน โดยเฉพาะเหตุการณ์ชุลมุนที่โค้งแรกหลังออกตัวในกลุ่มหน้า จากการชนกันของนักบิดถึง 5 คน ซึ่งส่งผลให้มีนักบิดต้องออกจากการแข่งขันถึง 4 คัน
ขณะที่ “ลูก้า มารินี” นักบิดชาวอิตาเลียนเจ้าของรถแข่ง Honda RC213V หมายเลข 10 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ที่เริ่มเกมจากกริดที่ 9 และ “ดิโอโก้ โมเรร่า” นักบิดดาวรุ่งชาวบราซิเลียนหมายเลข 11 จาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ ในกริดที่ 11 หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ดังกล่าวมาได้อย่างเฉียดฉิว
หลังจากนั้น มารินี เดินหน้าต่อสู้ในกลุ่มท็อป 5 อย่างเหนียวแน่น ก่อนจะทะยานเข้าเส้นชัยในอันดับ 5 ด้วยเวลารวม 43 นาที 13.994 วินาที ตามหลังผู้ชนะ 18.669 วินาที คว้า 11 แต้มจากสนามสุดหินอย่าง บาลาตอน ได้สำเร็จ ส่วนทีมเมทชาวสแปนิชอย่าง “โจอัน เมียร์” หมายเลข 36 พลาดล้มขณะไล่ล่าอันดับอย่างน่าเสียดาย
ด้าน โมเรร่า ตามเข้าป้ายอันดับ 6 ตามหลัง 21.794 วินาที เก็บมาได้ 10 แต้ม ซึ่งถือเป็นอันดับสูงสุดที่เจ้าตัวทำได้นับตั้งแต่ขยับขึ้นสู่พรีเมียร์คลาส ส่วน คาล ครัทช์โลว จอมเก๋าชาวอังกฤษจาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ จบเรซในอันดับ 16 ตามหลัง 54.604 วินาที
ทั้งนีั้ ศึก โมโตจีพี 2026 สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายนนี้ ที่ สนาม ออโตโมโตโดรม เบอร์โน สาธารณรัฐเช็ก ในรายการ เช็ก กรังด์ปรีซ์