กันทรารมย์ถล่มโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 5-0 คว้าแชมป์โค้กคัพ โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศึกฟุตบอลถ้วยเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย Coke® Cup U17 Thailand Football Championship 2026 รอบภูมิภาค เดินหน้าแข่งขันอย่างต่อเนื่องภายใต้การจับมือกันระหว่าง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย อันประกอบด้วย บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
เกมในรอบชิงชนะเลิศ โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2569 ที่บุรีรัมย์ ซิตี้ สเตเดียม เป็นการพบกัน ระหว่าง โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ กับ โรงเรียนกันทรารมย์ โดยมี วสพล แก้วผลึก หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U17 ร่วมติดตามฟอร์มของนักเตะแบบใกล้ชิด ซึ่งผลปรากฏว่า โรงเรียนกันทรารมย์ ระเบิดฟอร์มเอาชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษไป 5-0 จากการยิงสองนักเตะดีกรีทีมชาติไทย U16 ในชุดลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน U17 โดย วรชิต สร้อยจิตร ทำคนเดียว 3 ประตู และอีก 2 ลูกเป็นผลงานของ พุทธิชาต สุขประเสริฐ พร้อมคว้าแชมป์โค้ก คัพ 2026 รอบคัดเลือก โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปครอง พร้อมสิทธิในการเล่นรอบชิงแชมป์ประเทศ เช่นเดียวกับ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ รองแชมป์
สำหรับ ภาคต่อไป จะเป็นการแข่งขันในโซนภาคกลางและตะวันตก ซึ่งจะแข่งขันกันที่ สนาม กลีบบัว สเตเดียม และ สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียม จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 16-21 มิถุนายน 2569 และจะหาอีก 2 สโมสร จาก 32 ทีมผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศต่อไป
การแข่งขันในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงฝีเท้าระดับภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการเฟ้นหา และพัฒนานักเตะดาวรุ่งที่มีศักยภาพเข้าสู่ ทีมชาติไทย U17 ผ่านโมเดล T-MASC อย่างเป็นระบบ โดยรวบรวมนักเตะเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี จาก 32 ทีมทั่วภูมิภาคตะวันออก ที่พร้อมลงสนามแข่งขันอย่างเต็มที่ เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาท ในรอบชิงชนะเลิศต่อไป และโอกาสก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพและเวทีฟุตบอลระดับโลกในอนาคต
สำหรับ การแข่งขันรอบภูมิภาค จะหาอันดับ 1-2 ของรอบคัดเลือกแต่ละโซน จำนวน 6 โซน ไปเล่นรอบชิงแชมป์ประเทศ (12 ทีมสุดท้าย) และหา 4 ทีมสุดท้าย เข้าชิงชนะเลิศแห่งชาติ ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2569 ต่อไป