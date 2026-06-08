ส่องศึกลูกหนังโลก 2026

อีกไม่กี่อึดใจศึกลูกหนังชิงแชมป์โลก หรือ FIFA World Cup 2026 ก็จะระเบิดขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา ตามด้วยแคนาดา และเม็กซิโก รับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่าง 11 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2569
ที่น่าสนใจศึกนี้ FIFA ในฐานะเจ้าของเกมส์มีการเปลี่ยนรูปแบบด้วยการเพิ่มจำนวนทีมที่ได้ตั๋วเข้าร่วมเป็น 48 ทีม และใน 48 ทีมนั้น แน่นอนเพื่อชื่อเสียงของประเทศย่อมที่จะมีการระดมสุดยอดนักเตะระดับเวิร์ดคลาสเข้าร่วมประลองแข้ง
ขณะเดียวกันในการเปิดศึกสุดยอดกีฬามหาชนในแต่ละครั้งกระแสหรือปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศมีมาให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
สำหรับบ้านเรากระแสหรือปรากฎการณ์ที่มีต่อศึกนี้ส่วนใหญ่จะมีหลากหลายเช่นกัน และหนึ่งนั้นคือโอกาสที่จะได้ชมหรือสัมผัสเกมกันสดๆผ่านการถ่ายทอดของฟรีทีวี
เมื่อพูดถึงโอกาสของคอลูกหนังพันธุ์แท้กับการได้ชมสดๆทางฟรีทีวีมาถึงวันนี้ยังไม่มีวี่แววที่จะได้เห็นดังในอดีตที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามฟุตบอลโลก ครั้งที่ 23 ที่กำลังจะเปิดศึกคนไทยจะได้ชมการถ่ายทอดสดดังทุกครั้งที่ผ่านมา หรือได้สัมผัสแบบสดๆเพียงบางแมทช์ อีกไม่นานภาคเอกชนที่กล้าทุ่มเม็ดเงินจะเป็นผู้ให้คำตอบ
แต่ก่อนที่ศึกกีฬามหาชนจะเปิดเกมให้แฟนๆลูกหนังทั่วโลกได้เชียร์และลุ้น ในสัปดาห์หน้า KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จะผนึกกับสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM) และเพจ บี บางปะกง ด้วยการเชิญแฟนกีฬาร่วมสะท้อมมุมมองที่มีต่อศึกนี้กันอีกครั้งส่วนประเด็นคำถามจะมีอะไรบ้างคงต้องอดใจรอ
ยิ่งไปกว่านั้นหนึ่งในมิติที่แฟนลูกหนังพันธุ์แท้ทุกเพศ วัย ไม่ควรพลาดคือการที่ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตผุดโปรเจคพิเศษ “CIHCD KBU กับ FIFA World Cup 2026” ภายใต้ภาคีเครือข่ายที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬามาอย่างต่อเนื่อง อาทิบริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด สถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM) และเพจ บี บางปะกง
โปรเจคพิเศษนี้จะมีการเชิญร่วมส่งข้อความ “ลุ้นทีมที่รัก เชียร์นักเตะที่โปรด” หากข้อความใดอ่านแล้วโดนหรือเข้าตาคณะกรรมการจะมอบเสื้อทีเชิ้ตสุดเท่จากแกรนด์สปอร์ตให้ทุกสัปดาห์
แฟนกีฬาที่สนใจติดตามรายละเอียดทางเพจ : ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
และเชื่อว่าเมื่อศึกการประลองแข้งของสุดยอดทีมชาติชั้นนำระดับโลกเริ่มฟาดแข้งอย่างเป็นทางการ เชื่อว่าแฟนหรือคอกีฬาลูกหนังชาวไทยคงจะเชียร์และลุ้นทีมรักเพื่อก้าวไปสู่แชมป์หรือทวงความเป็นหนึ่งในโลกใบนี้ไปด้วยกัน
รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร