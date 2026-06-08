“เศรษฐี” จบรองแชมป์ บารัฐ คลาสสิค ที่โมร็อกโก

เศรษฐี ประคองเวช จบสกอร์รวม 14 อันเดอร์พาร์ 274 รั้งรองแชมป์ เอเอ็ม กรีน ไอจีพีแอล บารัฐ คลาสสิค ที่สนามมาซาแกน บีช แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท ประเทศโมร็อกโก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ขณะที่โทรฟี่แชมป์เป็นของ ชาร์ลี ลินด์ โปรกอล์ฟจากสวีเดน ที่ปิดเกมสวยด้วยอีเกิ้ลในหลุมสุดท้าย แซงคว้าชัยชนะไปด้วยสกอร์รวม 18 อันเดอร์พาร์ 270
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ “เอเอ็ม กรีน ไอจีพีแอล บารัฐ คลาสสิค” ชิงเงินรางวัลรวม 5 แสนเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 16.4 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ สนามมาซาแกน บีช แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท ประเทศโมร็อกโก ระยะ 7,448 หลา พาร์ 72 ประเทศอินเดีย โดยมีนักกอล์ฟไทยผ่านตัดตัว 15 คน
วันสุดท้ายของการชิงชัยปรากฎว่า เศรษฐี ประคองเวช ผู้นำรอบสองและสาม เริ่มต้นไม่ดีเสีย 3 โบกี้ในรอบหลุมแรก ก่อนเก็บคืนได้ 4 เบอร์ดี้ในสิบหลุมที่เหลือ จบ 18 หลุมได้มา 1 อันเดอร์พาร์ 71 สกอร์รวมสี่วัน 14 อันเดอร์พาร์ 274 รั้งรองแชมป์ร่วมกับ ชาร์ลส์ พอร์เตอร์ โปรชาวอเมริกัน ที่เร่งเครื่องหวดเข้ามา 6 อันเดอร์พาร์ 66 รับเงินรางวัลไปคนละ 43,250 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.4 ล้านบาท โดยมี สาริศ สุวรรณรัตน์ เร่งเครื่องหวด 6 อันเดอร์พาร์ 66 ขยับขึ้นมาจบอันดับ 4 ร่วมด้วยสกอร์รวม 13 อันดอร์พาร์ 275 รับเงินรางวัล 22,750 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 747,000 ล้านบาท
เศรษฐี นักกอล์ฟวัย 31 ปีจากชลบุรี ซึ่งตกรอบมา 5 รายการติดก่อนหน้านี้ เผยว่า “วันนี้ผมเริ่มต้นได้ไม่ดี และอาจจะมีช็อตที่ไม่เป็นใจบ้าง แต่ก็สามารถกลับมาได้ ผมคิดว่าผมตีทีช็อตได้ไม่ดีเท่าเมื่อวาน และพลาดพัตต์ระยะสั้นไปหลายครั้ง แต่ผมก็โอเคกับการจบอันดับสองร่วม ก่อนหน้านี้ผมตกรอบมา 5 รายการติด ดังนั้นการจบที่สองจึงถือเป็นผลงานที่ดีในสัปดาห์นี้”
ขณะที่โทรฟี่แชมป์เป็นของ ชาร์ลี ลินด์ โปรวัย 28 ปีจากสวีเดน ซึ่งเพิ่งจบรองแชมป์เอเชียน ทัวร์ ที่เกาหลีใต้เมื่อสองสัปดาห์ก่อน ออกสตาร์ทรอบสุดท้ายด้วยสกอร์ตามหลังเศรษฐี 3 สโตรค โชว์ฟอร์มร้อนแรงทำ 8 เบอร์ดี้ แบบไร้โบกี้ ก่อนปิดเกมสุดสวยด้วยการยิงอีเกิ้ลในหลุมสุดท้าย ทำสกอร์ดีสุดของรอบสุดท้ายที่ 8 อันเดอร์พาร์ 64 แซงคว้าชัยชนะไปด้วยสกอร์รวม 18 อันเดอร์พาร์ 270 รับเงินรางวัลไป 90,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 3 ล้านบาท พร้อมขยับขึ้นรั้งอันดับ 3 ในตารางคะแนนสะสมเอเชียน ทัวร์ ออร์เดอร์ ออฟ เมอริท เจ้าตัวกล่าวว่า “ผมรู้สึกดีจริงๆ เหมือนยังคงมีสมาธิอยู่ ผมเล่นได้ดีมาตลอดทั้งสัปดาห์ รู้สึกว่าเกมของผมดีขึ้น และโชคดีที่วันนี้ผมได้ผลลัพธ์ที่ดี”
ทางด้านนักกอล์ฟชาวไทยที่น่าสนใจรายอื่นทำผลงานดังนี้ ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ (60) และ รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ (70) สกอร์รวมคนละ 12 อันเดอร์พาร์ 276 อันดับ 6 ร่วม, เอกปริษฐิ์ หวู่ (68) สกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 278 อันดับ 11 ร่วม, ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม (69) และ อติรุจ วินัยเจริญชัย (70) สกอร์รวมคนละ 7 อันเดอร์พาร์ 281 อันดับ 21 ร่วม
สำหรับกอล์ฟเอเชียน ทัวร์ รายการต่อไปยังคงแข่งขันต่อที่