"เนลลี" พัตต์เสียวไส้หลุม 18 ซิวยูเอส โอเพน สมัยแรก

เนลลี คอร์ดา นักกอล์ฟหญิงหมายเลข 1 ของโลก คว้าแชมป์ศึกเมเจอร์ ยูเอส วีเมนส์ โอเพน วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน โดยพัตต์เบอร์ดีสำคัญที่หลุม 17 และรักษาช่องว่าง 1 สโตรก ด้วยลูกพัตต์ระยะสั้น ที่ต้องลุ้นแบบใจหายใจคว่ำหลุม 18 ที่สนามริเวียรา คันทรี คลับ พาร์ 71
เนลลี ทำสกอร์วันสุดท้าย 2 อันเดอร์พาร์ 69 รวม 8 อันเดอร์พาร์ 276 เฉือน ชาร์ลีย์ ฮัลล์ จาก อังกฤษ และ กาบี โลเปซ จาก เม็กซิโก ซิวแชมป์ยูเอส โอเพน ที่รอคอยมานาน, เมเจอร์ที่ 4 ของอาชีพ และเมเจอร์ที่ 2 ของฤดูกาล ต่อจาก เชฟรอน แชมเปียนชิป เดือนเมษายน
หลังพัตต์เบอร์ดี 9 ฟุต ที่หลุม 17 ขึ้นนำ 1 สโตรก เนลลี หัวใจแทบหยุดเต้น ขณะพัตต์พาร์ระยะ 3 ฟุต ที่หลุม 18 หมุนบนปากหลุมแล้วลงสู่ก้นหลุม
เนลลี วัย 27 ปี หลั่งน้ำตาขณะรับถ้วยรางวัล "ฉันรู้สึกราวกับความฝัน ฉันพูดไม่ออกว่าแชมป์นี้มีความหมายต่อฉันแค่ไหน"
เพียงไม่กี่นาทีก่อนหน้า เนลลี ยกมือปิดปากแล้วหัวเราะ หลังลูกพัตต์ของตัวเองลงหลุม "ฉันหมายถึงหัวใจกำลังเต้นแรง มันเป็นการจบการแข่งขันอย่างสมบูร์ณแบบ"
ขณะที่ผลงานนักกอล์ฟไทย ปาจรีย์ อนันต์นฤการ 2 อันเดอร์พาร์ 282 จบอันดับ 8 ร่วม, ปภังกร ธวัชธนกิจ 2 โอเวอร์พาร์ 286 จบที่ 22 ร่วม, อาฒยา ฐิติกุล 3 โอเวอร์พาร์ 287 จบที่ 28 ร่วม และ เอรียา จุฑานุกาล 10 โอเวอร์พาร์ 294 จบที่ 60 ร่วม