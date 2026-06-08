xs
xsm
sm
md
lg

"เนลลี" พัตต์เสียวไส้หลุม 18 ซิวยูเอส โอเพน สมัยแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เนลลี คอร์ดา
เนลลี คอร์ดา นักกอล์ฟหญิงหมายเลข 1 ของโลก คว้าแชมป์ศึกเมเจอร์ ยูเอส วีเมนส์ โอเพน วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน โดยพัตต์เบอร์ดีสำคัญที่หลุม 17 และรักษาช่องว่าง 1 สโตรก ด้วยลูกพัตต์ระยะสั้น ที่ต้องลุ้นแบบใจหายใจคว่ำหลุม 18 ที่สนามริเวียรา คันทรี คลับ พาร์ 71

เนลลี ทำสกอร์วันสุดท้าย 2 อันเดอร์พาร์ 69 รวม 8 อันเดอร์พาร์ 276 เฉือน ชาร์ลีย์ ฮัลล์ จาก อังกฤษ และ กาบี โลเปซ จาก เม็กซิโก ซิวแชมป์ยูเอส โอเพน ที่รอคอยมานาน, เมเจอร์ที่ 4 ของอาชีพ และเมเจอร์ที่ 2 ของฤดูกาล ต่อจาก เชฟรอน แชมเปียนชิป เดือนเมษายน

หลังพัตต์เบอร์ดี 9 ฟุต ที่หลุม 17 ขึ้นนำ 1 สโตรก เนลลี หัวใจแทบหยุดเต้น ขณะพัตต์พาร์ระยะ 3 ฟุต ที่หลุม 18 หมุนบนปากหลุมแล้วลงสู่ก้นหลุม

เนลลี วัย 27 ปี หลั่งน้ำตาขณะรับถ้วยรางวัล "ฉันรู้สึกราวกับความฝัน ฉันพูดไม่ออกว่าแชมป์นี้มีความหมายต่อฉันแค่ไหน"

เพียงไม่กี่นาทีก่อนหน้า เนลลี ยกมือปิดปากแล้วหัวเราะ หลังลูกพัตต์ของตัวเองลงหลุม "ฉันหมายถึงหัวใจกำลังเต้นแรง มันเป็นการจบการแข่งขันอย่างสมบูร์ณแบบ"

ขณะที่ผลงานนักกอล์ฟไทย ปาจรีย์ อนันต์นฤการ 2 อันเดอร์พาร์ 282 จบอันดับ 8 ร่วม, ปภังกร ธวัชธนกิจ 2 โอเวอร์พาร์ 286 จบที่ 22 ร่วม, อาฒยา ฐิติกุล 3 โอเวอร์พาร์ 287 จบที่ 28 ร่วม และ เอรียา จุฑานุกาล 10 โอเวอร์พาร์ 294 จบที่ 60 ร่วม