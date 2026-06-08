สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จร่วมแข่งขันไตรกีฬานานาชาติ 14 มิ.ย.นี้ ที่สัตหีบ

ไทยแลนด์ไตรลีก ร่วมกับ สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย และ จ.ชลบุรี จัดการแข่งขันว่ายน้ำมาราธอนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (Open Water Swimming) ประจำปี 2569 ซีรี่ส์ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 มิ.ย.2569 ณ อ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ล่าสุดทางเพจของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความว่า สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เสด็จร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติ ประจำปี 2569 รายการ Amazing Race Festival Toyota Sattahip Triathlon 2026 Presented by MAMA ชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2569 ณ อ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้า ฯ รับเสด็จ ฯ และร่วมถวายกำลังใจ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2569 เวลา 06:00-10:00 น. ณ กองเรือยุทธการ อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ในนามของคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดชลบุรี กองทัพเรือ กองเรือยุทธการ สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย และไทยแลนด์ไตรลีก ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า นายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย
ในส่วนของว่ายน้ำมาราธอนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (Open Water Swimming) ประจำปี 2569 ซีรี่ส์ 2 มีแข่ง 4 ระยะ คือ 1 กม., 3 กม., 5 กม. และ 10 กม. ซึ่งในระยะ 10 กม.นั้นจะได้รับถ้วยพระราชทาน แชมป์โอเวอร์ออล ฝ่ายชายได้ถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ แชมป์โอเวอร์ออล ฝ่ายหญิงได้ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี