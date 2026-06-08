กรุงไทย-แอกซ่า ปิดโครงการฟุตบอลเยาวชน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ กับ “KTAXA Know You Can Football Youth Academy ปี 6” สนามสุดท้ายกรุงเทพฯ สานฝันเยาวชนภาคกลางชิงทุนรวมกว่า 2 แสน และรับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุรวมกว่า 5 ล้าน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาแก่กรมกิจการเด็กฯ
บริษัท กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ผู้นำด้านประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าปิดฉากสนามสุดท้ายอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับโครงการคัดเลือกเยาวชนไทยรุ่นอายุ 13 – 15 ปี “KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy Season 6” ณ สนามฟุตบอล กกท. 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก) โดยมีเยาวชนจากพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครตบเท้าเข้าร่วมทดสอบฝีเท้ากว่า 600 คน เพื่อลุ้นรับทุนการศึกษารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมรับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุรวมกว่า 5,000,000 บาท
คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการตลาด บริษัท กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า “โครงการนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังความฝันของเยาวชนไทยได้อย่างชัดเจน เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายความมั่นใจให้กับน้อง ๆ กว่า 2,000 คนทั่วประเทศที่มาร่วมคัดเลือกในปีนี้ ตามแนวคิด ‘Know You Can’ รวมถึงการได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพราะเราเชื่อมั่นว่าหากเยาวชนเชื่อในศักยภาพของตนเอง พวกเขาจะสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดและสร้างอนาคตที่ดีได้อย่างแน่นอน”
นอกเหนือจากกิจกรรมการคัดเลือกเยาวชนเพื่อรับทุนการศึกษาแล้ว ความพิเศษของโครงการในปีที่ 6 นี้ คือการร่วมสนับสนุนภารกิจของ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย บริษัท กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์ฝึกซ้อมฟุตบอลให้แก่ทางกรมฯ โดยมี คุณอัญชุลี สโรบล ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ เป็นผู้แทนรับมอบอุปกรณ์กีฬาในครั้งนี้ เพื่อนำไปส่งต่อโอกาสและพัฒนาเยาวชนไทยในเครือข่ายให้ได้เข้าถึงกีฬาฟุตบอล ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างวินัย ความรับผิดชอบ และความเชื่อมั่นในตนเอง ภายใต้แนวคิด “Know You Can” ที่เชื่อว่าเยาวชนทุกคนมีศักยภาพและมีความฝัน หากได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่เหมาะสม
สำหรับ เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนการศึกษาในปีนี้ ยังได้รับโอกาสครั้งสำคัญในการเข้าร่วมโปรแกรมฝึกซ้อมสุดเอ็กซ์คลูซีฟในวันที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา กับทีมโค้ชระดับโลกจาก Liverpool FC International Academy Thailand นำโดย Mr. Jack Green (Head Coach of Liverpool FC International Academy Thailand) เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์สู่ระดับสากลต่อไป
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับอาชีพและอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย ร่วมคัดเลือกและถ่ายทอดประสบการณ์อย่างใกล้ชิด ได้แก่ โค้ชวรชัย สุรินทร์ศิริรัฐ,โค้ชทนงศักดิ์ ประจักกะตา,โค้ชพีระทรรศ โพธิ์เรือนดี, โค้ชวรวุฒิ ทิพยศักดิ์วารกุล และโค้ชศักดิ์ชาย ยันตระศรี
รายชื่อเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนการศึกษา
โครงการในซีซั่น 6 นี้ ได้ลุยคัดเลือก 10 เยาวชนยอดฝีเท้าครอบคลุม 4 พื้นที่ทั่วไทย โดยมีรายชื่อจากแต่ละสนามดังต่อไปนี้:
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น)
1. นายกวินภพ ขุนชาญชาติ
2. เด็กชายสุวรรณโชค ทองสัมฤทธิ์
• ภาคเหนือ (สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี)
3. เด็กชายอินทัช สุรินธรรม
4. เด็กชายวิชญ์ณัฐ คำภูษา
• ภาคใต้ (สนามกีฬาจิระนคร หาดใหญ่)
5. เด็กชายนาอีม มะยูโซะ
6. เด็กชายรามิน เหล๊าะขาหรี
• ภาคกลาง (สนามกีฬา กกท. 1 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพฯ)
7. เด็กชายปุญญพัตน์ รัตน์จรูญชัย
8. เด็กชายธวัตรชัย ทองไชย
9. นายพุทธคุณ สุวพงศ์พัฒน์
10. เด็กหญิงภัททิยา ศรชัย
โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy” ถือเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมสร้างสุขภาวะที่ดีผ่านกิจกรรมกีฬา และยังเป็นเวทีสำหรับเยาวชนไทยในการพัฒนาศักยภาพสู่ระดับสากลต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดตามกิจกรรมได้ที่:
• Facebook: Hearts in Action Volunteers
• LINE OA: @ktaxa-u15
• โทรศัพท์: 080-393-0808 หรือ 1159