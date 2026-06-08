"อันโตเนลลี" เข้าวินโมนาโกฯ กวาดแชมป์ 5 สนามติด

คิมี อันโตเนลลี นักซิ่งเมอร์เซเดส ยังคงร้อนแรง คว้าแชมป์ศึกฟอร์มูลา วัน รายการ โมนาโก กรังปรีซ์ ที่สนามเซอร์กิต เดอ โมนาโก ราชรัฐโมนาโก วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน
อันโตเนลลี วัย 19 ปี กลายเป็นนักแข่งอิตาเลียนคนแรก กวาดชัยชนะ 5 เรซติดต่อกัน นับตั้งแต่ อัลแบร์โต อัสคารี ทำไว้ปี 1952 เก็บเพิ่ม 25 แต้ม รวมมี 156 แต้ม ยืดช่องว่างคะแนนสะสมห่าง ลูอิส แฮมิลตัน แชมป์โลก 7 สมัยจาก เฟอร์รารี เป็น 66 แต้ม
ตามสถานการณ์ประลองความเร็วที่หยุดชะงักบ่อย เนื่องจากอุบัติเหตุ, รถขัดข้อง และการลงโทษ อันโตเนลลี ผ่านธงตาหมากรุกคนแรก เวลารวมเร็วกว่า แฮมิลตัน 6.271 วินาที ขณะที่ ไอแซ็ค ฮาดยาร์ จาก เรด บูลล์ จบอันดับ 3 เหนือกว่า ออสการ์ ปิแอสตรี จาก แม็คลาเรน
เลียม ลอว์สัน กับ อาร์วิด ลินแบลด คู่หูเรซซิง บูลล์ส จบอันดับดีสุดของอาชีพ 5 กับ 6 ตามลำดับ ขณะที่ อเล็กซานเดอร์ อัลบอน นักแข่งหนึ่งเดียวของไทยสังกัด วิลเลียมส์ เข้าเส้นชัยอันดับ 8 เก็บเพิ่ม 4 แต้ม รวมมี 5 แต้ม อยู่อันดับ 5 ของตารางคะแนน
อันโตเนลลี เจ้าของโพล โพซิชันอายุน้อยสุด ที่โมนาโก ขึ้นนำหลังออกสตาร์ท และนำห่าง 5.4 วินาที แค่รอบที่ 10
ด้าน แม็กซ์ เวอร์สแตพเพน แชมป์โลก 4 สมัยของ เรด บูลล์ เครื่องยนต์ขัดข้องออกจากการแข่งขัน และ แลนโด นอร์ริส แชมป์เก่า มีปัญหาแบตเตอรี
เรซที่ 7 จะย้ายมาแข่งขันกันต่อ รายการ บาร์เซโลนา-คาตาลุนญา กรังปรีซ์ ณ สนามเซอร์กิต เดอ คาตาลุนญา วันที่ 12-14 มิ.ย.