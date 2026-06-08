สิ้นสุดการรอคอย "ซเวเรฟ" ปิดจ๊อบ 3-2 เซต ซิวแกรนด์ สแลมแรก

อเล็กซานเดอร์ ซเวเรฟ นักเทนนิสมือ 3 ของโลก ยุติการรอคอยแชมป์แกรนด์ สแลม อันยาวนาน เอาชนะ ฟลาวิโอ โคบอลลี จาก อิตาลี 3-2 เซต ศึกเฟรนช์ โอเพน รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ผ่านมา (8 มิ.ย.)
ซเวเรฟ มือ 2 รายการ กลายเป็นผู้เล่นเยอรมันคว้าแชมป์แกรนด์ สแลม คนแรก นับตั้งแต่ บอริส เบ็คเกอร์ ศึกออสเตรเลียน โอเพน 1986 ด้วยชัยชนะ 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5/7), 6-1 เวลารวม 4 ชั่วโมง 16 นาที
ซเวเรฟ ซึ่งเคยบาดเจ็บข้อเท้าแมตช์รอบรองชนะเลิศ พบ ราฟาเอล นาดาล บนคอร์ตฟิลิปป์ ชาร์ทริเยร์ ปี 2022 พักจนจบฤดูกาล และแพ้ คาร์ลอส อัลคาราซ 2-3 เซต รอบชิงชนะเลิศ ปี 2024 กล่าว "คอร์ตแห่งนี้มีความหมายต่อผมหลายๆ ด้าน แต่ตอนนี้เป็นการจบอย่างมีความสุข"
แมตช์นี้เป็นรอบชิงชนะเลิศ แกรนด์ สแลม ครั้งที่ 4 ของ ซเวเรฟ และครั้งที่ 2 เฉพาะสังเวียน โรลังด์ การ์รอส
"เราผ่านความพ่ายแพ้มากมาย บางครั้งเป็นผู้แพ้ในช่วงเวลาสำคัญสุด แต่สุดท้าย ตอนนี้เราเป็นแชมป์แกรนด์ สแลม และนั่นคือสิ่งสำคัญสุด"
ทั้งคู่ต่างมีปัญหาด้านอาการตื่นเมื่อถึงคะแนนชี้เป็นชี้ตาย โดยเฉพาะ โคบอลลี มือ 10 รายการ เล่นผิดพลาดเยอะเซตแรก
แต่ประสบการณ์ของ ซเวเรฟ แสดงออกอย่างชัดเจนเซตตัดสิน ซึ่งรูปเกมตึงเครียดกว่าตัวเลขบนสกอร์บอร์ด
ซเวเรฟ วัย 29 ปี มีโอกาสทองปลดล็อกแกรนด์ แลม แรกของอาชีพ หลัง อัลคาราซ แชมป์เก่า บาดเจ็บ และ ยานนิก ซินเนอร์ กับ โนวัค ยอโควิช ตกรอบแบบพลิกล็อก