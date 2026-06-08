“เอริคเซ่น” วูบคาสนามอีก โลกฟุตบอลแห่ส่งกำลังใจ

ส่งกำลังใจ คริสเตียน เอริคเซ่น แข้งดังเดนมาร์ก หลังหมดสติ ล้มลงกลางสนามในระหว่างเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติยูเครน โดยหลังเกิดเหตุผู้ตัดสินได้เป่ายุติการแข่งขันทันที ก่อนจะยกเลิกเกมดังกล่าวในเวลาต่อมา
เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นในช่วงนาทีที่ 65 ของการแข่งขัน เอริคเซ่น เอามือกุมที่หน้าอกของตัวเองก่อนจะหมดสติล้มลงกับพื้น ทำให้เพื่อนๆร่วมทีมและผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเข้ามายืนล้อม
ด้านทีมแพทย์รีบวิ่งเข้ามาดูอาการ และนำตัวส่งโรงพยาบาล ก่อนที่จะมีรายงานในเวลาต่อมาระบุว่า เอริคเซ่น วัย 34 ปี รู้สึกตัวแล้วหลังได้รับการช่วยเหลือจากทีมแพทย์
สำหรับ เอริคเซ่น เคยประสบอาการหัวใจหยุดเต้นฉับพลันและหมดสติกลางสนามมาแล้วครั้งหนึ่ง ในเกมที่เจ้าตัวรับใช้ทีมชาติ เดนมาร์ก ลงสนามพบกับ ฟินแลนด์ ในศึกยูโร 2020