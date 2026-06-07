“บิว” สับ 20.03 วินาที ทำลายสถิติประเทศไทย ซิวทองวิ่ง 200 เมตรที่ไต้หวัน

“บิว” ภูริพล บุญสอน ลมกรดขวัญใจชาวไทย คว้าเหรียญทองวิ่ง 200 เมตรชาย ในการแข่งขันกรีฑาไต้หวัน แอธเลติก โอเพ่น 2026 ที่ไต้หวัน เมื่อ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา หลังสับฝีเท้าเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 20.03 วินาที ทำลายสถิติประเทศไทย ที่ตัวเองทำเอาไว้ในซีเกมส์ 2025 ที่เวลา 20.07 วินาที ได้ด้วย
ทั้งนี้เมื่อวาน “บิว” เพิ่งช่วยทีมผลัด 4x100 เมตชาย คว้าเหรียญทองในรายการดังกล่าวได้ด้วย ซึ่งนับเป็นเหรียญที่ 2 ของเจ้าตัวในรายการนี้ ส่วนเหรียญเงิน วิ่ง 200 เมตรชาย ตกเป็นของนักกีฬาจากจากอินเดีย สถิติ 20.47 วินาที และเหรียญทองแดง ไต้หวัน สถิติ 20.35 วินาที