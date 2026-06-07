เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เปิดบ้านต้อนรับเยาวชนปล่อยพลังหวดลูกสักหลาดบนสนามระดับมาตรฐานสากล

ปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆ สำหรับ ตุ๊ก-ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานบริษัท เคเอฟยู จำกัด ผู้นำเข้าแบรนด์ คริสปี้ ครีม, ซินนาบอน, บูลโกกิ บราเธอร์ส, พาย เฟสซ์ และซีส์ แคนดีส์ พร้อมแบรนด์น้องใหม่ในเครือฯ ALM x Impact Tennis & Sport Center เตรียมเนรมิตทัวร์นาเมนต์จัดแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ “เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส เท็นส์ แอนด์ จูเนียร์ แชมเปียนชิป 2026” (ALM x Impact Tennis 10s & Juniors Championships 2026) ต้อนรับเหล่านักหวดรุ่นเยาว์วัย 10-18 ปี มาปล่อยพลังและโชว์ศักยภาพท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันระดับมืออาชีพบนสนามมาตรฐานสากลที่มีให้ประลองฝีมือทั้งรูปแบบฮาร์ดคอร์ท (Hard court) และคอร์ทดิน (Clay court) ในวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2569 ณ เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี
นอกจากแมตช์หวดสุดเร้าใจแล้ว ภายในงานยังขนทัพของอร่อยให้ฟินกันตลอดวัน พร้อมกิจกรรมเสริมทักษะให้ได้สนุกสนานกันเต็มที่ งานนี้คุณพ่อคุณแม่รีบล็อกคิวจูงมือลูกๆ ไปร่วมสนุกและเชียร์ติดขอบสนามกันได้เลยนะคะ