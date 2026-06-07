ปิดฉากสุดยิ่งใหญ่! ศึกวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลก "2026 Chiang Mai Spartan Weekend & HH4HR"

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) ผนึกกำลังกับ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬากองทัพบก, จังหวัดเชียงใหม่ และ Runrio Thailand ร่วมกันจัดเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลก รายการ "2026 Chiang Mai Spartan Weekend & HH4HR" ณ ลานเนินนุ่มและห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นการดึงลิขสิทธิ์งานระดับโลกและการร่วมกันขับเคลื่อนในทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับในการสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจในพื้นที่จัดงาน คาดการณ์เงินสะพัดสู่พื้นที่จัดงานกว่า 150 ล้านบาท อีกทั้งเป็นการเตรียมพร้อมเส้นทางสู่สนามระดับโลก 2026 Spartan Super World Championship & Trifecta Weekend ที่จังหวัดเชียงราย ในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้
"2026 Chiang Mai Spartan Weekend & HH4HR" จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมพื้นที่ของกองทัพบก และเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการสนับสนุนด้านพื้นที่การจัดงาน Spartan Chiangmai ในครั้งนี้ โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่รองรับการจัดงานลิขสิทธิ์ระดับโลก และการต้อนรับนักกีฬาและผู้ติดตามจากทั่วประเทศและทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่อง และยินดีต้อนรับนักกีฬาสปาร์ตัน ผู้ติดตาม และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยวิถีชีวิตพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ อาหารแสนอร่อย สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติและดอยต่างๆ ที่สวยงาม โดยมีกองทัพนักกีฬาสปาร์ตันกว่า 3 พันคนจากกว่า 30 ประเทศตบเท้าร่วมพิสูจน์ขีดจำกัดของตัวเอง กับการก้าวผ่านบททดสอบกับคนที่อาจไม่รู้จักมาก่อน
ล่าสุดการแข่งขันวันสุดท้ายมีขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ซึ่งบรรยากาศของงานเต็มเปี่ยมไปด้วยการประชันความแข็งแกร่งทั้งด้านร่างกายและจิตใจของบรรดาเหล่านักกีฬาสปาร์ตันที่เข้าร่วมพิสูจน์ด่านทดสอบอันสุดท้าท้าย โดยไฮไลต์ของการชิงชัยวันสุดท้ายอยู่ที่ประเภท Sprint 5K 20 ด่านอุปสรรค ระยะทาง 5 กิโลเมตร ซึ่งผลปรากฏว่า รุ่นโอเวอร์ออล อีลิต ชาย แชมป์ตกเป็นของ Sanjay Negi นักกีฬาสปาร์ตันหนุ่มจากอินเดียที่ยังคงโชว์ความแข็งแกร่งพิชิตเส้นชัยคนแรกด้วยเวลา 29.10 นาที พร้อมกับคว้าดับเบิ้ลแชมป์ของตัวเองในรายการนี้ได้สำเร็จต่อจากการคว้าแชมป์ประเภท Super 10K 25 ด่านอุปสรรค ระยะทาง 10 กิโลเมตร รุ่นโอเวอร์ออล อีลิต ชาย เมื่อวานนี้
ขณะที่อันดับ 2 เป็นทางด้านของ Stanislav Tikhomirov จากรัสเซีย ทำเวลาได้ 30.59 นาที และอันดับ 3 Martin Pauvert จากฝรั่งเศส ทำเวลาได้ 31.26 นาที ส่วนนักกีฬาสปาร์ตันชาวไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดประเภท Sprint 5K 20 ด่านอุปสรรค ระยะทาง 5 กิโลเมตร เป็นทาง “เบนซ์ วอริเออร์” ขจรศักดิ์ ต๊ะคำ นักสู้หนุ่มชาวเชียงใหม่วัย 36 ปีจากสังกัดสปาตันเรซ ไทยแลนด์ และแบรนด์แอมบาสเดอร์ของการแข่งขัน ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในบ้านเกิดของตัวเองอีกครั้ง โดยทำเวลาไปได้ 34.26 นาที พร้อมติดในอันดับ 7 ของรุ่นโอเวอร์ออล อีลิต ชาย อีกด้วย
นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขัน KIDS RACE 1-3K +ด่านอุปสรรค สำหรับน้องๆ เหล่านักกีฬาสปาร์ตันตัวจิ๋วที่จะได้ร่วมพิสูจน์ความแกร่งกันด้วย ซึ่งผลปรากฏว่า แชมป์ฝ่ายชายเป็นของ Augustus Laing ทำเวลาได้ 33.20.21 นาที ส่วนแชมป์ฝ่ายหญิงเป็นของ Carys Cherdram ทำเวลาได้ 33.23.01 นาที
สำหรับศึก "2026 Chiang Mai Spartan Weekend & HH4HR" ปิดฉากการแข่งขันลงเป็นที่เรียบร้อยอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งแชมป์ในแต่ละประเภทจะได้ Qualified สู่สนามชิงแชมป์โลก ในรายการ Spartan Super World Championship & Trifecta Weekend ครั้งแรกในประเทศไทยที่จังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2569 ท่ามกลางภูมิทัศน์อันงดงาม ความวิจิตรงดงามของวัดวาอารามระดับโลก และธรรมชาติอันเงียบสงบบริสุทธิ์ จังหวัดเชียงรายพร้อมต้อนรับนักกีฬาชั้นนำจากทั่วโลก และเตรียมท้าทายขีดจำกัดของคุณ บนสนามแข่งขันที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาและสายหมอก ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Spartan Race Thailand (https://www.facebook.com/spartanracethailand)