เหมาไถขยายตลาดไลฟ์สไตล์ผ่านกอล์ฟ “สิงคโปร์ เลดี้ส์ มาสเตอร์ส”

กุ้ยโจว เหมาไถ ขยายตลาดด้านไลฟ์สไตล์และกีฬาผ่านการแข่งขันกอล์ฟหญิงไชนาแอลพีจี รายการ “สิงคโปร์ เลดี้ส์ มาสเตอร์ส” ซึ่งจะจัดขึ้นที่สนามลากูน่า เนชั่นแนล กอล์ฟ รีสอร์ท คลับ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายนนี้ โดยมีเงินรางวัลรวมให้ช่วงชิงเพิ่มขึ้นเป็น 120,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3.7 ล้านบาท
ศึก สิงคโปร์ เลดี้ส์ มาสเตอร์ส เป็นการประชันฝีมือของนักกอล์ฟหญิง 108 คน นำโดยเหล่าผู้เล่นแถวหน้าจากจีนอย่าง ซู อิง เจ้าของแชมป์ไชน่า แอลพีจีเอ 3 รายการ, เหริน อี้เจี๋ย โปรสาวดาวรุ่งที่เพิ่งคว้าแชมป์ หลี่หนิง 1990 ไชน่า กอล์ฟ วีเมนส์ เลกาซี่ และ หวัง จื่อซวน ผู้นำอันดับเงินรางวัลสะสม ไชน่าแอลพีจีเอทัวร์ ออร์เดอร์ ออฟ เมอริต ร่วมด้วยนักกอล์ฟชาวไทยอย่าง เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์, กัญจน์ บรรณบดี, กรกมล ศุขอารีย์, ชากัณฑ์สิม คำบอน และ ดลนภา สุขโภคินวณิช
ทางด้านทัพนักกอล์ฟสาวเจ้าถิ่นนำโดย แอนน์ เฟอร์นันเดซ นักศึกษามหาวิทยาลัยออเบิร์น วัย 20 ปี จะลงแข่งขันพร้อมกับเพื่อนร่วมชาติอย่าง เอเธน่า หนี่ จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตท, กัว จุนซี จากวิทยาลัยบอสตัน และ ทาเทียน่า อัง จากมหาวิทยาลัยบอสตัน และยังให้สิทธินักกอล์ฟสมัครเล่น 4 คนและอีก 4 คนจากการแข่งขันรอบคัดเลือกซึ่งจัดโดย สิงคโปร์ จูเนียร์ ดีเวลล็อปเมนท์ ทัวร์
ชิ ยุนติง ผู้อำนวยการ บริษัทสิงคโปร์ ฮวาฉาง ลิเคอร์ ผู้จัดจำหน่ายเหมาไถรายใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ เผยว่า “ความร่วมมือกับกอล์ฟ สิงคโปร์ เลดี้ส์ มาสเตอร์ส สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของสตรีในตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม ปกติเหมาไถถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการบริโภคสำหรับผู้ชาย แต่ปัจจุบันผู้หญิงกำลังกลายเป็นผู้สนับสนุนและผู้บริโภคที่แข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆ การสนับสนุนกอล์ฟรายการนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการ และทำให้เราสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่กว้างขึ้นผ่านประสบการณ์ด้านกีฬาและไลฟ์สไตล์ รายการนี้จึงเป็นเวทีที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำแบรนด์ไปสู่เวทีระดับโลก เนื่องจากเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติและมีผู้เล่นหลากหลาย”
นอกเจากนี้ทางทัวร์นาเมนท์ยังจัดกิจกรรมต้อนรับต่างๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของงานในรูปแบบไลฟ์สไตล์ที่หรูหราผสมผสานกีฬา โดย หลิน โย่ว ผู้ก่อตั้ง LLD Sports ในฐานะผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ สิงคโปร์ เลดี้ส์ มาสเตอร์ส เชื่อว่าความร่วมมือกับเหมาไถสะท้อนให้เห็นถึงความน่าสนใจเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้นของกีฬากอล์ฟหญิงในเอเชีย ซึ่งดึงดูดความสนใจจากพันธมิตรองค์กรและแบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่ต้องการมีส่วนร่วม พร้อมกล่าวเสริมว่า “ฉันรู้สึกว่าการได้ร่วมมือกับเหมาไถเป็นโอกาสที่เข้ามาอย่างเหมาะเจาะ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ฉันเองก็ชื่นชอบเหมาไถ ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหลังการเล่นกอล์ฟกับกลุ่มเพื่อนฝูงไปแล้ว”