“โมเรร่า” ฟอร์มแรงต่อเนื่อง! ควบ Honda RC213V คว้าอันดับ 7 โมโตจีพี สปรินต์ ฮังการี

ศึก โมโตจีพี 2026 สนาม 8 รายการ ฮังกาเรียน กรังด์ปรีซ์ ดวลความเร็วรอบ “สปรินต์เรซ” เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ บาลาตอน พาร์ค เซอร์กิต ประเทศฮังการี ชิงชัยทั้งสิ้น 13 รอบสนาม
กริดสตาร์ทในเรซนี้มี ลูก้า มารินี นักบิดชาวอิตาเลียนเจ้าของรถแข่ง Honda RC213V หมายเลข 10 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี เริ่มเกมจากกริดที่ 9 ขณะที่ ดิโอโก้ โมเรร่า นักบิดดาวรุ่งชาวบราซิเลียนหมายเลข 11 จาก โปร ฮอนด้า แอลซีอาร์ ได้ออกตัวจากกริดที่ 11
เกมเรซนี้ถือเป็นการแข่งขันที่ต้องชิงจังหวะเริ่มเกมให้ดี เพราะ บาลาตอน พาร์ค เป็นสนามที่มีคาแร็กเตอร์คดเคี้ยวและค่อนข้างแคบ โดย มารินี เริ่มเกมได้ไม่ดีนัก ขณะที่ โมเรร่า ทะยานขึ้นมารั้งกลุ่มกลางอย่างรวดเร็ว ก่อนจะค่อยๆ ไต่อันดับขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
ผลการแข่งขันเมื่อครบ 13 รอบสนาม ปรากฏว่า โมเรร่า บิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 7 ด้วยเวลารวม 21 นาที 28.322 วินาที ตามหลังผู้ชนะเพียง 6.285 วินาทีเท่านั้น พร้อมกับคว้า 3 แต้มจาก สปรินต์เรซ ได้สำเร็จ ส่วน มารินี เข้าป้ายอันดับ 12 ตามหลัง 12.070 วินาที
ด้าน โจอัน เมียร์ นักบิดสแปนิชหมายเลข 36 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี คาสตรอล จบเรซในอันดับ 15 ตามหลัง 15.961 วินาที ปิดท้ายด้วย คาล ครัทช์โลว นักบิดอังกฤษตัวแทนของ ฮอนด้า แอลซีอาร์ ในอันดับ 22 ตามหลัง 30.947 วินาที
ทั้งนี้ ศึก ฮังกาเรียน กรังด์ปรีซ์ จะแข่งขันรอบ “เมนเรซ” ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายนนี้ เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions Now SPOTV