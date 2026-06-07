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Bronto รุกตลาดโปรตีนเด็ก เปิดตัว Plant Protein ไร้น้ำตาล ชูเยาวชนสายกีฬา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Bronto เปิดตัว Plant Protein สำหรับเด็กและเยาวชน ชูสูตรไร้น้ำตาลจากโปรตีนพืช 5 ชนิด ให้โปรตีน 27 กรัมต่อหน่วยบริโภค โดยวางเยาวชนสายกีฬาเป็นกลุ่มหลัก พร้อมขยายเป็นทางเลือกเสริมโปรตีนสำหรับเด็กวัยเรียนที่มีกิจกรรมทางกายเป็นประจำ หลังทีมวิจัยมองว่าเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก และความต้องการโภชนาการของแต่ละช่วงวัยแตกต่างกัน

ผลิตภัณฑ์ Bronto พัฒนาโดยบริษัท อินโนซุส จำกัด จากโจทย์ด้านโภชนาการของเด็กและเยาวชนที่เล่นกีฬา โดยเฉพาะกลุ่มนักกีฬาเยาวชนที่ต้องใช้พลังงานในการฝึกซ้อมและทำกิจกรรมต่อเนื่อง จุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์มาจากประสบการณ์การสนับสนุนทีมฟุตบอล Somapa4Sport ซึ่งมีโอกาสเดินทางไปแข่งขันกับทีมต่างชาติ และพบว่าการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายของเด็กไทยยังมีช่องว่างที่ต้องดูแลควบคู่ทั้งเรื่องอาหารหลัก การฝึกซ้อม วิทยาศาสตร์การกีฬา และการเสริมสารอาหารที่เหมาะสม

ดร.นำโชค โสมาภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนซุส จำกัด กล่าวว่า การพัฒนา Bronto เกิดจากการมองเห็นว่าโปรตีนในตลาดส่วนใหญ่ถูกออกแบบสำหรับผู้ใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มออกกำลังกายหรือสร้างกล้ามเนื้อ แต่เด็กและเยาวชนมีความต้องการโภชนาการต่างจากผู้ใหญ่ เพราะร่างกายยังอยู่ในช่วงเจริญเติบโต การเสริมโปรตีนจึงไม่ควรมองเพียงเรื่องกล้ามเนื้อ แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับช่วงวัย ความแข็งแรงของร่างกาย และการฟื้นตัวหลังทำกิจกรรมทางกาย

ดร.นำโชคกล่าวว่า การพัฒนาเยาวชนไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากโภชนาการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีทั้งกีฬา ชุมชน เทคโนโลยี และโอกาสในการเรียนรู้ควบคู่กันไป Bronto จึงไม่ได้มุ่งพัฒนาเพียงผลิตภัณฑ์โปรตีน แต่ต้องการสร้างระบบนิเวศที่ช่วยสนับสนุนให้เยาวชนเติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน

Bronto เป็นโปรตีนจากพืชคุณภาพสูง 5 ชนิด ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วลันเตา ข้าว เมล็ดฟักทอง และอัลมอนด์ เพื่อให้ได้กรดอะมิโนที่หลากหลาย โดย 1 หน่วยบริโภค หรือ 1 สกู๊ป 40 กรัม ให้โปรตีน 27 กรัม พลังงาน 150 กิโลแคลอรี่ และไม่มีน้ำตาล วางตำแหน่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมโปรตีนที่รับประทานควบคู่กับอาหารหลัก ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารหรือทดแทนนม

นอกจากโปรตีนจากพืช Bronto ยังเสริมสารอาหารที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการออกกำลังกายของเยาวชน เช่น Calcium Bisglycinate, Magnesium Citrate, Beta-Glucan, Taurine, L-Carnitine Fumarate และ BCAA โดยบริษัทระบุว่า การออกแบบสูตรให้ความสำคัญกับการใช้เป็นทางเลือกเสริมโภชนาการสำหรับเด็กที่มีกิจกรรมทางกายเป็นประจำ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนสายกีฬา ซึ่งต้องดูแลทั้งพลังงาน ความแข็งแรงของร่างกาย และการพักฟื้นหลังการฝึกซ้อม

ปัจจุบัน Bronto มี 2 รสชาติ ได้แก่ โกโก้ และรสชาติใหม่ “คุกกี้ แอนด์ ครีม” สำหรับเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป โดยชื่อ Bronto มาจากคำว่า Brontosaurus ไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่และใจดี สะท้อนภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์โปรตีนพืชที่ต้องการเข้าถึงเด็กและครอบครัวในรูปแบบที่เป็นมิตร พร้อมสโลแกน “The Art of Taste – อร่อยอย่างสร้างสรรค์” เพื่อสื่อว่าผลิตภัณฑ์สามารถนำไปปรับใช้ได้หลายรูปแบบ ทั้งชงดื่ม ผสมกับนม หรือประยุกต์เป็นเมนูอาหารและขนม

บริษัทวางแนวทางพัฒนา Bronto ภายใต้แนวคิด Youth Athlete Ecosystem หรือระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนเยาวชนไทย โดยเชื่อมการทำงานในหลายมิติ ทั้งโภชนาการ กีฬา ชุมชน โรงเรียน ผู้ปกครอง และเครือข่ายพันธมิตร เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้เป็นเพียงโปรตีนสำหรับเด็ก แต่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้เด็กเติบโตอย่างแข็งแรงและมีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาในระยะยาว

ภายในงานยังมีการแสดงความยินดีกับทีมนักฟุตบอลโรงเรียนโสมาภาพัฒนา รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี ซึ่งได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน MIC Football 7 หรือ Mediterranean International Cup ที่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน หนึ่งในเวทีฟุตบอลเยาวชนนานาชาติที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก และเป็นอีกเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาเยาวชนนักกีฬาในอนาคต

นอกจากนี้ Bronto ยังประกาศความร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในฐานะ Bronto Official Partner เพื่อสนับสนุนการขยายเครือข่ายการเข้าถึงผู้บริโภคและกิจกรรมของ Bronto ทั่วประเทศ โดยใช้จุดแข็งของเครือข่ายไปรษณีย์ไทยที่เข้าถึงทุกพื้นที่ เชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้ปกครอง เด็กวัยเรียน เยาวชนสายกีฬา โรงเรียน ชุมชน และพื้นที่กิจกรรมต่าง ๆ

นายชวชิต สุนทรศารทูล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างไปรษณีย์ไทยและบริษัท อินโนซุส จำกัด มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการเข้าถึงสินค้าและการจัดส่งที่ไร้รอยต่อ โดยดึงจุดแข็งของเครือข่ายไปรษณีย์ไทยที่เข้าถึงทุกพื้นที่ของประเทศ มาร่วมกับศักยภาพทางธุรกิจของอินโนซุส เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคปัจจุบันให้ครบวงจรมากขึ้น

ในด้านการขยายตลาด Bronto เริ่มสร้างการรับรู้ผ่านกลุ่มฟุตบอลเยาวชน โรงเรียน และ Football Academy ต่าง ๆ รวมถึงมีร้าน Bronto อยู่ข้างสนามฟุตบอลในโรงเรียนโสมาภา เพื่อสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มและอาหารจากผลิตภัณฑ์ พร้อมมีแผนขยายรูปแบบธุรกิจผ่านแฟรนไชส์ ตัวแทนขาย และความร่วมมือกับพันธมิตรด้านการกระจายสินค้า

โค้ชตู่ พนิพล เกิดแย้ม หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลโรงเรียนโสมาภาพัฒนา อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย กล่าวว่า จากประสบการณ์พาเด็กไทยไปแข่งขันกับทีมต่างชาติในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน เบลเยียม และฮอลแลนด์ ทำให้เห็นว่าเด็กไทยยังต้องการการดูแลด้านร่างกายและโภชนาการอย่างจริงจัง โดยเฉพาะเด็กอายุประมาณ 9 ปีที่ต้องเจอกับแรงปะทะและความแข็งแรงของคู่แข่งต่างชาติ การดูแลอาหาร การซ้อม และการฟื้นตัวจึงเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่กัน

การเปิดตัว Bronto สะท้อนทิศทางตลาดโปรตีนที่เริ่มขยับจากกลุ่มผู้ใหญ่สู่เด็กและเยาวชนมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่เล่นกีฬาและมีกิจกรรมทางกายเป็นประจำ ซึ่งต้องการโภชนาการที่สอดคล้องกับช่วงวัย อาหารหลัก การฝึกซ้อม และการพักฟื้นควบคู่กันไป ขณะที่ความร่วมมือกับโรงเรียน เครือข่ายกีฬา และไปรษณีย์ไทย จะเป็นส่วนหนึ่งของการขยายการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และกิจกรรมของ Bronto ไปยังผู้ปกครอง เด็กวัยเรียน และเยาวชนสายกีฬาในวงกว้าง






Bronto รุกตลาดโปรตีนเด็ก เปิดตัว Plant Protein ไร้น้ำตาล ชูเยาวชนสายกีฬา
Bronto รุกตลาดโปรตีนเด็ก เปิดตัว Plant Protein ไร้น้ำตาล ชูเยาวชนสายกีฬา
Bronto รุกตลาดโปรตีนเด็ก เปิดตัว Plant Protein ไร้น้ำตาล ชูเยาวชนสายกีฬา
Bronto รุกตลาดโปรตีนเด็ก เปิดตัว Plant Protein ไร้น้ำตาล ชูเยาวชนสายกีฬา