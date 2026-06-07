Bronto รุกตลาดโปรตีนเด็ก เปิดตัว Plant Protein ไร้น้ำตาล ชูเยาวชนสายกีฬา

Bronto เปิดตัว Plant Protein สำหรับเด็กและเยาวชน ชูสูตรไร้น้ำตาลจากโปรตีนพืช 5 ชนิด ให้โปรตีน 27 กรัมต่อหน่วยบริโภค โดยวางเยาวชนสายกีฬาเป็นกลุ่มหลัก พร้อมขยายเป็นทางเลือกเสริมโปรตีนสำหรับเด็กวัยเรียนที่มีกิจกรรมทางกายเป็นประจำ หลังทีมวิจัยมองว่าเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก และความต้องการโภชนาการของแต่ละช่วงวัยแตกต่างกัน
ผลิตภัณฑ์ Bronto พัฒนาโดยบริษัท อินโนซุส จำกัด จากโจทย์ด้านโภชนาการของเด็กและเยาวชนที่เล่นกีฬา โดยเฉพาะกลุ่มนักกีฬาเยาวชนที่ต้องใช้พลังงานในการฝึกซ้อมและทำกิจกรรมต่อเนื่อง จุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์มาจากประสบการณ์การสนับสนุนทีมฟุตบอล Somapa4Sport ซึ่งมีโอกาสเดินทางไปแข่งขันกับทีมต่างชาติ และพบว่าการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายของเด็กไทยยังมีช่องว่างที่ต้องดูแลควบคู่ทั้งเรื่องอาหารหลัก การฝึกซ้อม วิทยาศาสตร์การกีฬา และการเสริมสารอาหารที่เหมาะสม
ดร.นำโชค โสมาภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนซุส จำกัด กล่าวว่า การพัฒนา Bronto เกิดจากการมองเห็นว่าโปรตีนในตลาดส่วนใหญ่ถูกออกแบบสำหรับผู้ใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มออกกำลังกายหรือสร้างกล้ามเนื้อ แต่เด็กและเยาวชนมีความต้องการโภชนาการต่างจากผู้ใหญ่ เพราะร่างกายยังอยู่ในช่วงเจริญเติบโต การเสริมโปรตีนจึงไม่ควรมองเพียงเรื่องกล้ามเนื้อ แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับช่วงวัย ความแข็งแรงของร่างกาย และการฟื้นตัวหลังทำกิจกรรมทางกาย
ดร.นำโชคกล่าวว่า การพัฒนาเยาวชนไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากโภชนาการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีทั้งกีฬา ชุมชน เทคโนโลยี และโอกาสในการเรียนรู้ควบคู่กันไป Bronto จึงไม่ได้มุ่งพัฒนาเพียงผลิตภัณฑ์โปรตีน แต่ต้องการสร้างระบบนิเวศที่ช่วยสนับสนุนให้เยาวชนเติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน
Bronto เป็นโปรตีนจากพืชคุณภาพสูง 5 ชนิด ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วลันเตา ข้าว เมล็ดฟักทอง และอัลมอนด์ เพื่อให้ได้กรดอะมิโนที่หลากหลาย โดย 1 หน่วยบริโภค หรือ 1 สกู๊ป 40 กรัม ให้โปรตีน 27 กรัม พลังงาน 150 กิโลแคลอรี่ และไม่มีน้ำตาล วางตำแหน่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมโปรตีนที่รับประทานควบคู่กับอาหารหลัก ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารหรือทดแทนนม
นอกจากโปรตีนจากพืช Bronto ยังเสริมสารอาหารที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการออกกำลังกายของเยาวชน เช่น Calcium Bisglycinate, Magnesium Citrate, Beta-Glucan, Taurine, L-Carnitine Fumarate และ BCAA โดยบริษัทระบุว่า การออกแบบสูตรให้ความสำคัญกับการใช้เป็นทางเลือกเสริมโภชนาการสำหรับเด็กที่มีกิจกรรมทางกายเป็นประจำ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนสายกีฬา ซึ่งต้องดูแลทั้งพลังงาน ความแข็งแรงของร่างกาย และการพักฟื้นหลังการฝึกซ้อม
ปัจจุบัน Bronto มี 2 รสชาติ ได้แก่ โกโก้ และรสชาติใหม่ “คุกกี้ แอนด์ ครีม” สำหรับเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป โดยชื่อ Bronto มาจากคำว่า Brontosaurus ไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่และใจดี สะท้อนภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์โปรตีนพืชที่ต้องการเข้าถึงเด็กและครอบครัวในรูปแบบที่เป็นมิตร พร้อมสโลแกน “The Art of Taste – อร่อยอย่างสร้างสรรค์” เพื่อสื่อว่าผลิตภัณฑ์สามารถนำไปปรับใช้ได้หลายรูปแบบ ทั้งชงดื่ม ผสมกับนม หรือประยุกต์เป็นเมนูอาหารและขนม
บริษัทวางแนวทางพัฒนา Bronto ภายใต้แนวคิด Youth Athlete Ecosystem หรือระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนเยาวชนไทย โดยเชื่อมการทำงานในหลายมิติ ทั้งโภชนาการ กีฬา ชุมชน โรงเรียน ผู้ปกครอง และเครือข่ายพันธมิตร เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้เป็นเพียงโปรตีนสำหรับเด็ก แต่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้เด็กเติบโตอย่างแข็งแรงและมีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาในระยะยาว
ภายในงานยังมีการแสดงความยินดีกับทีมนักฟุตบอลโรงเรียนโสมาภาพัฒนา รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี ซึ่งได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน MIC Football 7 หรือ Mediterranean International Cup ที่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน หนึ่งในเวทีฟุตบอลเยาวชนนานาชาติที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก และเป็นอีกเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาเยาวชนนักกีฬาในอนาคต
นอกจากนี้ Bronto ยังประกาศความร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในฐานะ Bronto Official Partner เพื่อสนับสนุนการขยายเครือข่ายการเข้าถึงผู้บริโภคและกิจกรรมของ Bronto ทั่วประเทศ โดยใช้จุดแข็งของเครือข่ายไปรษณีย์ไทยที่เข้าถึงทุกพื้นที่ เชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้ปกครอง เด็กวัยเรียน เยาวชนสายกีฬา โรงเรียน ชุมชน และพื้นที่กิจกรรมต่าง ๆ
นายชวชิต สุนทรศารทูล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างไปรษณีย์ไทยและบริษัท อินโนซุส จำกัด มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการเข้าถึงสินค้าและการจัดส่งที่ไร้รอยต่อ โดยดึงจุดแข็งของเครือข่ายไปรษณีย์ไทยที่เข้าถึงทุกพื้นที่ของประเทศ มาร่วมกับศักยภาพทางธุรกิจของอินโนซุส เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคปัจจุบันให้ครบวงจรมากขึ้น
ในด้านการขยายตลาด Bronto เริ่มสร้างการรับรู้ผ่านกลุ่มฟุตบอลเยาวชน โรงเรียน และ Football Academy ต่าง ๆ รวมถึงมีร้าน Bronto อยู่ข้างสนามฟุตบอลในโรงเรียนโสมาภา เพื่อสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มและอาหารจากผลิตภัณฑ์ พร้อมมีแผนขยายรูปแบบธุรกิจผ่านแฟรนไชส์ ตัวแทนขาย และความร่วมมือกับพันธมิตรด้านการกระจายสินค้า
โค้ชตู่ พนิพล เกิดแย้ม หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลโรงเรียนโสมาภาพัฒนา อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย กล่าวว่า จากประสบการณ์พาเด็กไทยไปแข่งขันกับทีมต่างชาติในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน เบลเยียม และฮอลแลนด์ ทำให้เห็นว่าเด็กไทยยังต้องการการดูแลด้านร่างกายและโภชนาการอย่างจริงจัง โดยเฉพาะเด็กอายุประมาณ 9 ปีที่ต้องเจอกับแรงปะทะและความแข็งแรงของคู่แข่งต่างชาติ การดูแลอาหาร การซ้อม และการฟื้นตัวจึงเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่กัน
การเปิดตัว Bronto สะท้อนทิศทางตลาดโปรตีนที่เริ่มขยับจากกลุ่มผู้ใหญ่สู่เด็กและเยาวชนมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่เล่นกีฬาและมีกิจกรรมทางกายเป็นประจำ ซึ่งต้องการโภชนาการที่สอดคล้องกับช่วงวัย อาหารหลัก การฝึกซ้อม และการพักฟื้นควบคู่กันไป ขณะที่ความร่วมมือกับโรงเรียน เครือข่ายกีฬา และไปรษณีย์ไทย จะเป็นส่วนหนึ่งของการขยายการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และกิจกรรมของ Bronto ไปยังผู้ปกครอง เด็กวัยเรียน และเยาวชนสายกีฬาในวงกว้าง