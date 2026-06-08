"อันเดรเอวา" ปลดล็อกแกรนด์ สแลม ดับซ่ามือควอลิฟาย 2 เซตรวด

เมียร์รา อันเดรเอวา นักเทนนิสหญิงรัสเซีย คว้าแชมป์แกรนด์ สแลมครั้งแรกของอาชีพ โดยเอาชนะ มายา ชวาลินสกา จากโปแลนด์ 2 เซตรวด ศึกเฟรนช์ โอเพน รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ที่ผ่านมา (6 มิ.ย.)
อันเดรเอวา วัย 19 ปี เอาชนะ ชวาลินสกา มือควอลิฟาย 6-3, 6-2 กลายเป็นแชมป์หญิงเดี่ยวอายุน้อยสุด ที๋โรลังด์ การ์รอส นับตั้งแต่ โมนิกา เซเลส ปี 1992
นอกจากนี้ อันเดรเอวา ยังเป็นผู้เล่นชายหรือหญิงแชมป์แกรนด์ สแลม คนแรก คว้าแชมป์แกรนด์ สแลม โดยเกิดหลังปี 2005
อันเดรเอวา กล่าว "ฉันติดตาม เฟรนช์ โอเพน ทางโทรทัศน์ตั้งแต่ฉันยังเล็กมาก ดังนั้นมันเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่ของฉันสำหรับการคว้าแชมป์รายการนี้ บอกตามตรง ฉันยังไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันกำลังถือโทรฟีอยู่"
"ขอแสดงความยินดีต่อ มายา สำหรับ 3 สัปดาห์อันน่าอัศจรรย์ ตั้งแต่ผ่านรอบคัดเลือก, ชนะมาหลายแมตช์ และเอาชนะผู้เล่นเก่งๆ หลายคน"
ความปราชัยด่านสุดท้าย ปิดฉากเทพนิยายของ ชวาลินสก ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่รอบคัดเลือก ชนะ 9 แมตช์ และเป็นมือควอลิฟายคนแรกของยุคโอเพน ทะลุถึงรอบชิงชนะเลิศรายการนี้
ชวาลินสกา กล่าว "ฉันไม่มีวันลืม 3 สัปดาห์เหล่านี้เลย ปารีส จะอยู่ในความทรงจำของฉันตลอดกาล"
อย่างไรก็ตาม ชวาลินกส จะขยับจากอันดับ 114 ของโลก ขึ้นมาอันดับ 21 ของโลก โดยจะการันตีสิทธิ์เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ใหญ่