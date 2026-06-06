“อิคคิว” พ่ายมือเต็งเจ้าถิ่น ชวดเข้าชิงแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น 2026

“อิคคิว" พณิชพล ธีระรัตน์สกุล มือ 22 ของโลก ชวดเข้าชิงศึกใหญ่ แบดมินตัน เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 1000 รายการ อินโดนีเซีย โอเพ่น 2026 ที่อินโดนีเซีย อย่างน่าเสียดาย หลังพ่าย โจนาธาน คริสตี้ มือ 5 ของโลก จากอินโดนีเซีย 1-2 เกม 21-16, 10-21, 12-21 ในเกมรอบรองชนะเลิศ ชายเดี่ยว เมื่อ 6 มิ.ย.ที่ผ่านมา
โจนาธาน คริสตี้ เจ้าถิ่น มือ 5 ของโลก ผ่านเข้าไปลุ้นคว้าแชมป์แรกในปี 2026 โดยจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับ วิคเตอร์ ไล มือ 14 ของโลก จากแคนาดา ที่พลิกเอาชนะ โจว เทียนเฉิน มือ 6 ของโลก จากไต้หวัน 2-1 เกม 21-19, 19-21, 21-19