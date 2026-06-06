มิซูโน่ เปิดตัวแพ็คใหม่ "PRISM WHITE PACK" ส่งสองท็อปโมเดลรองเท้าสตั๊ดสานต่อตำนานสายคอนโทรลจากญี่ปุ่น

Mizuno (มิซูโน่) แบรนด์อุปกรณ์กีฬาจากประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวนวัตกรรมล่าสุดในงาน "Exclusive Launch Event : New Morelia Neo V & Morelia Neo V beta - Crafted For Performance" เผยโฉมรองเท้าฟุตบอลระดับท็อปเจนเนอเรชั่นที่ 5 ที่สะท้อนปรัชญา "Japan Spirit* ณ ร้าน Ari Football สาขา One Bangkok เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2569 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านรองเท้าฟุตบอลระดับโลก โดยมี พิสุทธิ์ บุนนาค รองประธานและผู้จัดการแผนกขายและการตลาด บริษัท มิซูโน เอแพค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานในงาน
งานนี้ได้รับเกียรติจาก เหล่า Mizuno Athlete นำโดย ชนาธิป สรงกระสินธ์, พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี, พิชา อุทรา, และ จักรพันธ์ ไพรสุวรรณ ที่มาร่วมเจาะลึกประสบการณ์ตรงในฐานะผู้ใช้งานจริง พร้อมท้าดวลกับกิจกรรมไฮไลท์ "Control Challenge" ร่วมกับอินฟลูเอ็นเซอร์สายฟุตบอลอย่าง กพล ทองพลับ (ป๋อง), บูรณิจฉ์ รัตนวิเชียร(บอบู๋), สุวินัย อ่อนสะอาด(แจ็คเล็ก) และ ยิ่งรัก รักษ์สุวรรณ(บับเบิ้ล) เพื่อร่วมพิสูจน์และดึงศักยภาพ สูงสุดของรองเท้าสายคอนโทรลคู่นี้
สำหรับ Mizuno ได้รังสรรค์นวัตกรรมเพื่อยกระดับซีรีส์ Morelia Neo ไปอีกขั้นกับ PRISM WHITE PACK ภายใต้คอนเซปต์ "Start Bright, Play Bold" ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพลังงานและสีสันอันมีชีวิตชีวาของเมือง กัวดาลาฮารา (Guadalajara) ประเทศเม็กซิโก นำมาผสมผสานตัวรองเท้าสีขาวบริสุทธิ์เข้ากับเฉดสีที่สดใส เพื่อสื่อถึงจุดเริ่มต้นที่สว่างไสวและความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัดบนผืนหญ้า
สุวิทย์ แว่นแก้ว ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขายและการตลาด บริษัท มิซูโน เอแพค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท มิซูโน เอแพค (ประเทศไทย) จำกัด เผยถึงเบื้องหลังเทคโนโลยีสำคัญของ 2 โมเดลอย่าง Morelia Neo V และ Morelia Neo V Beta ที่นอกจากตัวดีไซน์ที่ล้ำสมัยในวัสดุที่ทำจากหนังจิงโจ้ที่เป็นเอกลักษณ์ของ ซีรีส์ Morelia มาพร้อมกับ Engineered Fit Last NEO แบบพิมพ์รองเท้าเอกลักษณ์ของรุ่น ทำให้มีความบางเบาแต่ทนทานเป็นพิเศษ ระบายอากาศได้ดี และมีความยืดหยุ่น สามารถปรับตามรูปเท้าได้เองจากวัสดุ High-Density Micro Taffeta รวมไปถึงวัสดุ Midfoot, Outsole และ Inner ซึ่งให้ความสำคัญกับสัมผัสที่นุ่มนวล และการห่อหุ้มเท้าที่มีประสิทธิภาพกว่ารุ่นก่อน ซึ่งการันตีด้วยคุณภาพระดับงานแฮนด์เมดจากประเทศญี่ปุ่น
รองเท้าฟุตบอล PRISM WHITEE PACK ทั้งรุ่น Morelia Neo V และ Morelia Neo V Beta วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วในวันที่ 6 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป โดยมีช่องทางจำหน่ายที่ร้าน Mizuno ทุกสาขา และร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาชั้นนำทั่วประเทศ ช่องทางออนไลน์อย่าง เว็บไซต์ www.tha.mizuno.com รวมไปถึง Ofical Store บน Shopee และ Lazada
งานนี้ได้รับเกียรติจาก เหล่า Mizuno Athlete นำโดย ชนาธิป สรงกระสินธ์, พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี, พิชา อุทรา, และ จักรพันธ์ ไพรสุวรรณ ที่มาร่วมเจาะลึกประสบการณ์ตรงในฐานะผู้ใช้งานจริง พร้อมท้าดวลกับกิจกรรมไฮไลท์ "Control Challenge" ร่วมกับอินฟลูเอ็นเซอร์สายฟุตบอลอย่าง กพล ทองพลับ (ป๋อง), บูรณิจฉ์ รัตนวิเชียร(บอบู๋), สุวินัย อ่อนสะอาด(แจ็คเล็ก) และ ยิ่งรัก รักษ์สุวรรณ(บับเบิ้ล) เพื่อร่วมพิสูจน์และดึงศักยภาพ สูงสุดของรองเท้าสายคอนโทรลคู่นี้
สำหรับ Mizuno ได้รังสรรค์นวัตกรรมเพื่อยกระดับซีรีส์ Morelia Neo ไปอีกขั้นกับ PRISM WHITE PACK ภายใต้คอนเซปต์ "Start Bright, Play Bold" ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพลังงานและสีสันอันมีชีวิตชีวาของเมือง กัวดาลาฮารา (Guadalajara) ประเทศเม็กซิโก นำมาผสมผสานตัวรองเท้าสีขาวบริสุทธิ์เข้ากับเฉดสีที่สดใส เพื่อสื่อถึงจุดเริ่มต้นที่สว่างไสวและความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัดบนผืนหญ้า
สุวิทย์ แว่นแก้ว ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขายและการตลาด บริษัท มิซูโน เอแพค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท มิซูโน เอแพค (ประเทศไทย) จำกัด เผยถึงเบื้องหลังเทคโนโลยีสำคัญของ 2 โมเดลอย่าง Morelia Neo V และ Morelia Neo V Beta ที่นอกจากตัวดีไซน์ที่ล้ำสมัยในวัสดุที่ทำจากหนังจิงโจ้ที่เป็นเอกลักษณ์ของ ซีรีส์ Morelia มาพร้อมกับ Engineered Fit Last NEO แบบพิมพ์รองเท้าเอกลักษณ์ของรุ่น ทำให้มีความบางเบาแต่ทนทานเป็นพิเศษ ระบายอากาศได้ดี และมีความยืดหยุ่น สามารถปรับตามรูปเท้าได้เองจากวัสดุ High-Density Micro Taffeta รวมไปถึงวัสดุ Midfoot, Outsole และ Inner ซึ่งให้ความสำคัญกับสัมผัสที่นุ่มนวล และการห่อหุ้มเท้าที่มีประสิทธิภาพกว่ารุ่นก่อน ซึ่งการันตีด้วยคุณภาพระดับงานแฮนด์เมดจากประเทศญี่ปุ่น
รองเท้าฟุตบอล PRISM WHITEE PACK ทั้งรุ่น Morelia Neo V และ Morelia Neo V Beta วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วในวันที่ 6 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป โดยมีช่องทางจำหน่ายที่ร้าน Mizuno ทุกสาขา และร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาชั้นนำทั่วประเทศ ช่องทางออนไลน์อย่าง เว็บไซต์ www.tha.mizuno.com รวมไปถึง Ofical Store บน Shopee และ Lazada