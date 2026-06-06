วอลเลย์บอลหญิงไทย นำ 2-0 ไม่ชนะ พ่าย "เบลเยียม" 2-3 เซต ยังไร้ชัย VNL 2026

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 สัปดาห์แรก ที่เมืองหนานจิง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.69 นักตบลูกยางสาวไทย อันดับ 19 ของโลก ลงสนามนัดที่สาม พบทีมชาติเบลเยียม อันดับ 15 ของโลก
"โค้ชอ๊อด" เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอน ส่งผู้เล่นลงสนามชุดแรก ประกอบไปด้วย พรพรรณ เกิดปราชญ์ กัปตันทีม, ศศิภาพร จันทวิสูตร, ทัดดาว นึกแจ้ง, พิมพิชยา ก๊กรัมย์, วริศรา สีทาเลิศ และ แก้วกัลยา กมุลทะลา
ตบสาวไทย ออกสตาร์ทได้อย่างดุดัน โดยเฉพาะใน 2 เซ็ตแรก ที่ประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยม เก็บชัยไปได้ก่อน 25-20, 25-22 ขึ้นนำ 2-0 เซ็ต
อย่างไรก็ตาม เบลเยี่ยม แก้เกมได้ดี และเล่นได้แน่นอนขึ้น เก็บคืนบ้าง 2 เซตรวด 23-25, 22-25 ตามตีเสมอ 2-2 เซ็ต ต้องตัดสินที่เซ็ตสุดท้าย
เซ็ตตัดสิน เบลเยียม เริ่มต้นได้ดี ทิ้่งห่างตบสาวไทยไป 3 แต้ม แต่ ไทย ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ค่อยๆ แก้เกม และไล่ตามจนมาเสมอกันที่ 12-12 และ 14-14
แต่สุดท้ายเป็น เบลเยี่ยม ที่แน่นอนกว่าเอาชนะไป 16-14 ส่งผลให้ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ปราชัยให้ เบลเยี่ยม 2-3 เซ็ต 25-20, 25-22, 23-25, 22-25, 14-16
โดยตบลูกยางสาวไทยไทย ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ในสัปดาห์นี้ ขณะที่เบลเยี่ยม เก็บชัยชนะนัดแรก สำหรับโปรแกรมต่อไป ไทย จะพบ สาธารณรัฐเช็ก วันที่ 7 มิ.ย.นี้