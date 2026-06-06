งงทั้งบาง! "อิเนียสต้า" ชูเสื้อ แบรนด์ดัง ทั้งที่เพิ่งเปิดตัวคุม "กัลฟ์ ยูไนเต็ด"

อันเดรส อิเนียสต้า ตำนานกองกลางทีมชาติสเปน กลายเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์อีกครั้ง หลังเพิ่งเปิดตัวรับงานคุมทีม กัลฟ์ ยูไนเต็ด สโมสรในลีกรองของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งถือเป็นการก้าวเข้าสู่เส้นทางผู้จัดการทีมอย่างเต็มตัวเป็นครั้งแรกในชีวิต
อย่างไรก็ตาม หลังจากข่าวการรับงานกุนซือยังไม่ทันจางหาย แฟนบอลกลับได้เห็นภาพของอดีตดาวเตะบาร์เซโลน่าเปิดตัวในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ของเว็บไซต์ดังเป็นตัวชูโรง
ภาพดังกล่าวสร้างความสับสนให้กับแฟนฟุตบอลจำนวนไม่น้อย โดยหลายคนตั้งคำถามว่า สรุปแล้วบทบาทหลักของเจ้าของประตูประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลก 2010 คืออะไรกันแน่ ระหว่างการเริ่มต้นเส้นทางโค้ชกับการรับงานในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลก
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในวงการกีฬาแล้ว ทั้งสองบทบาทไม่ได้ขัดแย้งกันแต่อย่างใด เนื่องจากอดีตนักกีฬาชื่อดังหลายคนยังคงรับงานเชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกับการทำงานด้านโค้ชหรือผู้บริหารสโมสร โดยเฉพาะบุคคลที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่าง อิเนียสต้า
ด้วยสถานะหนึ่งในนักเตะที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอล การที่เขาจะเริ่มต้นบทบาทใหม่บนม้านั่งข้างสนาม พร้อมกับทำหน้าที่ตัวแทนของแบรนด์ระดับโลกไปพร้อมกัน จึงอาจไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนัก
แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ เส้นทางบทใหม่ของตำนานหมายเลข 8 รายนี้จะประสบความสำเร็จมากเพียงใด และแฟนบอลทั่วโลกจะได้เห็นอะไรจาก อิเนียสต้า ในบทบาทที่แตกต่างไปจากเดิมในอนาคตอันใกล้นี้