“โมเรร่า” ฟอร์มดีต่อเนื่อง บิด Honda RC213V ซิวท็อป 8 ตีตั๋ว Q2 โมโตจีพี ฮังการี

ศึก โมโตจีพี 2026 สนาม 8 รายการ ฮังกาเรียน กรังด์ปรีซ์ ผ่านการซ้อมรอบแบ่งกลุ่มควอลิฟาย (Practice) เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ บาลาตอน พาร์ค เซอร์กิต ประเทศฮังการี
โดยผลการซ้อมถือเป็นฟอร์มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของรุกกี้อย่าง “ดิโอโก้ โมเรร่า” นักบิดดาวรุ่งชาวบราซิเลียนเจ้าของรถแข่ง Honda RC213V หมายเลข 11 จาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ ซึ่งสามารถผ่านเข้าสู่รอบ Q2 แบบโดยตรงได้อีกครั้ง หลังจบวันแรกด้วยอันดับ 8 เวลาต่อรอบ 1 นาที 37.708 วินาที ตามหลังผู้นำ 0.881 วินาที
ส่วนทัพนักบิดจากทีมโรงงาน ฮอนด้า เอชอาร์ซี นำโดย “ลูก้า มารินี” ชาวอิตาเลียนหมายเลข 10 รั้งอันดับ 13 ตามหลัง 1.122 วินาที ตามด้วย “โจอัน เมียร์” ทีมเมทชาวสแปนิชหมายเลข 36 ในอันดับ 16 ตามหลัง 1.197 วินาที ขณะที่ “คาล ครัทช์โลว” หมายเลข 35 นักบิดอังกฤษจาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ รั้งอันดับ 22 ตามหลัง 2.907 วินาที
ทั้งนี้ ศึก ฮังกาเรียน กรังด์ปรีซ์ จะเข้าสู่การควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ตในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายนนี้ และดวลความเร็วรอบ “สปรินต์เรซ” ในค่ำของวันเดียวกัน 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย จากนั้นจะแข่งขันรอบ “เมนเรซ” ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายนนี้ เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions Now SPOTV