"ฮัดสัน" นำทัพช้างศึกบุกจีนลุยอุ่นฟีฟ่าเดย์ กระตุ้นนักเตะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองหลังพลาดเจ๊าคูเวต

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2569 เวลา 09.30 น. ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมออกเดินทางไปสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ ที่จะพบกับ จีน หลังทีมชาติไทย เพิ่งอุ่นเครื่องกับ คูเวต ผลการแข่งขันเสมอกัน 2-2 และออกเดินมุ่งหน้าสู่จีสเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันนัดต่อไป
ก่อนการเดินทาง แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย กล่าวว่า "อย่างแรกต้องให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูร่างกาย เพราะเป็นการเดินทางที่ยาวนาน วันนี้พอไปถึงจะไม่สามารถทำอะไรได้ ความสำคัญแรกก็อยากให้นักกีฬาพักฟื้นให้เต็มที่ เพื่อพร้อมสำหรับวันต่อไป ผมได้ดูเกมนัดล่าสุดของจีน ที่เจอกับ สิงคโปร์ เมื่อวานแล้วพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแรงทางร่างกาย คิดว่าเกมที่จะถึงนี้จะเป็นเกมที่สนุกแน่นอน"
"ความคาดหวังในตอนเปลี่ยนตัวลงไป ยอมรับว่าในแคมป์นี้เป็นแคมป์ที่ยาก เพราะมีการเปลี่ยนนักเตะค่อนข้างเยอะ แต่ยังมีอีก 2-3 แคมป์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม, กันยายน-ตุลาคม ในส่วนนี้คิดว่าเป็นโอกาสในการใช้ทั้ง จู๊ด เบลล์ และ เอราวัณ การ์นิเย่ ในการลองเล่นให้โชว์ฟอร์มการเล่นกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ พอมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเยอะ มันเป็นธรรมชาติ ที่จะมีเรื่องของการเชื่อมต่อของแต่ละคนในทีมห่างไปหรือหายไป แต่สิ่งสำคัญคือได้ส่งเขาลงไป และได้เห็นในการเล่นในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่"
"ในเบื้องหลังการซ้อม ผมได้คุยกับเอราวัณ น้องก็เข้ากับพี่ๆได้ดี ในการซ้อมได้คุยส่วนบุคคล ตัวน้องก็มีภาษากาย และต้องให้เครดิตกับ แอนฟิลด์ ที่ไปเตรียมเรื่องภาษา เพื่อทำให้น้องเชื่อมความสัมพันธ์กับพี่ๆ เพื่อนๆ ในทีม แต่ในทีมเรามีอีก 22 คน แน่นอนว่าเกมต่อไป คือคาดหวัง สร้างการตอบสนองให้พร้อมสำหรับเกมต่อไป"
"โดยปกติหลังการแข่งขัน นักกีฬาไม่สามารถหลับได้ทันที จะมีอาการนอนไม่หลับ ก็ป็นปกติ และช่วงเช้าหลังการแข่งขันก็จะไม่สดชื่น เพราะพักผ่อนไม่เพียงพอ เช่นเดียวกับ สตาฟโค้ช ที่หลังจบเกมก็พยายามวิเคราะห์เกมทันที รวมถึงเกมที่จีน เจอกับ สิงคโปร์ ซึ่งกว่าจะเสร็จงานก็เกือบตี 3 เป็นธรรมชาติ ของหลังเกม อดรีนาลีนก็พุ่งพล่าน ทำให้มีปัญหาในการนอนทำให้ทุกคนไม่สดชื่น สิ่งที่ทุกคนแสดงตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นอยู่"
"ผมไม่ได้กดดัน แต่มีความรู้สึกผิดหวังมากกว่า เพราะเกมกับ คูเวต เราควรจะเก็บชัยชนะได้ แต่ต้องให้เครดิตคูเวต ที่ทำได้ดี และเป็นทีมที่แข็งแกร่ง ก็ย้อนกลับไปคิดว่า ตัวผมเองควรวิเคราะห์ตัวเองว่าควรเปลี่ยนตัวเยอะกว่านี้ไหม หรือว่าควรเห็นแก่ตัวมากกว่านี้ แต่อีกมุม ก็มองว่าเป็นช่วงเวลาที่จะให้นักกีฬาทุกคนได้ลงเล่น และโชว์ฟอร์ม แน่นอนว่า เป็นช่วงเวลาเดียวที่สามารถได้ดูฟอร์มการเล่นแต่ละคน ก็มีความผิดหวัง และความผิดพลาดของตัวเองในการเปลี่ยนตัว แต่ในเกมกับจีน จะเตรียมทุกอย่างให้พร้อม และเก็บผลการแข่งขันตามที่คาดหวังให้ได้"
ด้าน กฤษดา กาแมน กองกลางของทีมกล่าวว่า "รู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขัน เพราะเราต้องการเก็บผลการแข่งขันให้ได้ ส่วนประตูก็ดีใจที่ทำได้ ดีใจเพราะเป็นประตูแรกกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ เกมต่อไปกับจีน เรารู้อยู่แล้วว่าพวกเขาแข็งแกร่ง เป้าหมายต้องเก็บชัยชนะให้ได้ สิ่งที่ต้องแก้ไข คือเสียสมาธิ และเสียประตูเร็ว คือสิ่งที่ต้องปรับในเกมหน้า"
"พี่ๆในทีมก็พยายามช่วยซัพพอร์ตเราทุกคน รวมถึงน้องที่มาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรก พี่ๆช่วยซัพพอร์ตลอด เกมที่ผ่านมามีเรื่องของรายละเอียด ที่เรายังสื่อสารได้ไม่ดี เป็นสิ่งที่เราพัฒนาได้อยู่แล้ว การปิดฤดูกาลมาสักพักก็อาจจะมีส่วน แต่ก็ไม่ได้มีผลมากขนาดนั้น แน่นอนทุกคนอยากชนะในการไปเยือนจีน เรารู้ว่ามันยากจะพยายามทำเต็มที่ ให้ได้ผลการแข่งขันที่ดี ส่วนเอราวัณ พี่ๆในทีมก็พยายามคุยกับน้องมากขึ้น น้องสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้ แต่น้องมีคุณภาพอยู่แล้ว น่าจะช่วยซัพพอร์ตกันได้ ปรับตัวไม่ยาก ถ้าได้มาร่วมแคมป์บ่อยๆ"
โปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทย จะลงสนามพบจีน วันที่ 9 มิถุนายน 2569 เวลา 18.35 น. ตามเวลาประเทศไทย ณ จินหัว สปอร์ตส์ เซนเตอร์ สเตเดียม ถ่ายทอดสดผ่านทาง ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32, www.thairath.co.th/tv/live Facebook: ไทยรัฐทีวี www.facebook.com/ThairathTV ไทยรัฐสปอร์ต www.facebook.com/ThairathSport และ YouTube : Thairath Sport