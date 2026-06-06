หนุ่มอินเดีย เข้าวินคว้าแชมป์ Super 10K ศึกวิ่งวิบากโลก สปาร์ตัน สนามเชียงใหม่ Qualified สู่สนามชิงแชมป์โลก

“Sanjay Negi” อีลิทหนุ่มอินเดีย ผงาดแชมป์ Super 10K พร้อม ซูเปอร์เจ-จันทรบูรณ์ สุดแกร่งไทย ศึกวิ่งวิบากโลก สปาร์ตัน สนามเชียงใหม่ Qualified สู่สนามชิงแชมป์โลก ที่เชียงรายสิ้นปีนี้
Sanjay Negi นักกีฬาสปาร์ตันหนุ่มจากอินเดียผงาดแชมป์! เข้าวินโอเวอร์ออล อีลิต ประเภท Super 10K 25 ด่านอุปสรรค ขณะที่คนไทยสุดแกร่งเป็นของ “ซูเปอร์เจ” จันทรบูรณ์ เกรียงชัยไพรพนา ในศึกวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลก รายการ "2026 Chiang Mai Spartan Weekend & HH4HR" เปิดฉากชิงชัยคึกคัก ณ ลานเนินนุ่มและห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการ Qualified สู่สนามชิงแชมป์โลก ที่จังหวัดเชียงรายสิ้นปีนี้
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) ผนึกกำลังกับ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬากองทัพบก, จังหวัดเชียงใหม่ และ Runrio Thailand ร่วมกันจัดเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลก รายการ "2026 Chiang Mai Spartan Weekend & HH4HR" ณ ลานเนินนุ่มและห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นดึงลิขสิทธิ์งานระดับโลกและการร่วมกันขับเคลื่อนในทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับในการสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจในพื้นที่จัดงาน คาดการณ์เงินสะพัดสู่พื้นที่จัดงานกว่า 150 ล้านบาท อีกทั้งเป็นการเตรียมพร้อมเส้นทางสู่สนามระดับโลก 2026 Spartan Super World Championship & Trifecta Weekend ที่จังหวัดเชียงราย ในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้
"2026 Chiang Mai Spartan Weekend & HH4HR" จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมพื้นที่ของกองทัพบก และเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการสนับสนุนด้านพื้นที่การจัดงาน Spartan Chiangmai ในครั้งนี้ โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่รองรับการจัดงานลิขสิทธิ์ระดับโลก และการต้อนรับนักกีฬาและผู้ติดตามจากทั่วประเทศและทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่อง และยินดีต้อนรับนักกีฬาสปาร์ตัน ผู้ติดตาม และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยวิถีชีวิตพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ อาหารแสนอร่อย สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติและดอยต่างๆ ที่สวยงาม
ในครั้งนี้มีนักกีฬาสปาร์ตันกว่า 3 พันคนจากกว่า 30 ประเทศตบเท้าร่วมพิสูจน์ขีดจำกัดของตัวเอง กับการก้าวผ่านบททดสอบกับคนที่อาจไม่รู้จักมาก่อน ซึ่งบรรยากาศการเปิดฉากแข่งขันวันแรก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน เต็มไปด้วยความสนุกสนานกับการตะลุยผ่านสมรภูมิประเทศเส้นทางป่า และสิ่งกีดขวางริมทะเลสาบ โดยมีภูเขาอันเป็นสัญลักษณ์ของเชียงใหม่ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหลัง พร้อมประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน ด้วยสิ่งกีดขวาง OCR ระดับโลกแบบสปาร์ตันรออยู่ในการทดสอบสุดโหดที่ออกแบบมาเพื่อผลักดันขีดจำกัดของเหล่านักกีฬาสปาร์ตันโดยเฉพาะ
ไฮไลต์ของการแข่งขันเมื่อวันที่ 6 มิถุนายนอยู่ที่การชิงชัยประเภท Super 10K 25 ด่านอุปสรรค ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยผลปรากฏว่า ในรุ่นโอเวอร์ออล อีลิต ชาย แชมป์ตกเป็นของ Sanjay Negi นักกีฬาสปาร์ตันจากอินเดีย ที่เข้าเส้นชัยคนแรกทำเวลาได้ดีที่สุด 57.15 นาที ตามด้วยอันดับ 2 Royneil Dela Fuente จากฟิลิปปินส์ ทำเวลา 1 ชั่วโมง 1.16 นาที และอันดับ 3 Chris Davis จากอังกฤษ ทำเวลา 1 ชั่วโมง 1.26 นาที ขณะที่นักกีฬาสปาร์ตันคนไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดคือ “ซูเปอร์เจ” จันทรบูรณ์ เกรียงชัยไพรพนา อดีตเทรลทีมชาติไทย สังกัด KAILAS Thailand ทำเวลาได้ 1 ชั่วโมง 2.47 นาที พร้อมติดอันดับ 5 โอเวอร์ออล อีลิต ชาย
หลังการแข่งขัน “ซูเปอร์เจ” จันทรบูรณ์ เกรียงชัยไพรพนา เปิดเผยว่า การแข่งขันครั้งนี้เป็นการลงแข่งครั้งที่ 2 ในชีวิต โดยห่างจากการแข่งขันครั้งแรก 3 ปี และลงแข่งด้วยความเป็นนักกีฬาในพื้นที่อยู่แล้ว ซึ่งผลงานของตัวเองในวันนี้ก็วิ่งเกาะติดผู้นำมาโดยตลอด แต่มาเจอความลื่นในช่วงฐานท้ายๆ ทำให้หลุดติดโอเวอร์ออล ท็อป 3 ไปอย่างน่าเสียดาย
สำหรับในวันที่ 7 มิถุนายน จะมีการแข่งขันประเภท Sprint 5K 20 ด่านอุปสรรค ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ KIDS RACE 1-3K +ด่านอุปสรรค สำหรับน้องๆ เหล่านักกีฬาสปาร์ตันตัวจิ๋วที่จะได้ร่วมพิสูจน์ความแกร่งกันด้วย โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Spartan Race Thailand (https://www.facebook.com/spartanracethailand)