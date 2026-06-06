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หนุ่มอินเดีย เข้าวินคว้าแชมป์ Super 10K ศึกวิ่งวิบากโลก สปาร์ตัน สนามเชียงใหม่ Qualified สู่สนามชิงแชมป์โลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“Sanjay Negi” อีลิทหนุ่มอินเดีย ผงาดแชมป์ Super 10K พร้อม ซูเปอร์เจ-จันทรบูรณ์ สุดแกร่งไทย ศึกวิ่งวิบากโลก สปาร์ตัน สนามเชียงใหม่ Qualified สู่สนามชิงแชมป์โลก ที่เชียงรายสิ้นปีนี้

Sanjay Negi นักกีฬาสปาร์ตันหนุ่มจากอินเดียผงาดแชมป์! เข้าวินโอเวอร์ออล อีลิต ประเภท Super 10K 25 ด่านอุปสรรค ขณะที่คนไทยสุดแกร่งเป็นของ “ซูเปอร์เจ” จันทรบูรณ์ เกรียงชัยไพรพนา ในศึกวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลก รายการ "2026 Chiang Mai Spartan Weekend & HH4HR" เปิดฉากชิงชัยคึกคัก ณ ลานเนินนุ่มและห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการ Qualified สู่สนามชิงแชมป์โลก ที่จังหวัดเชียงรายสิ้นปีนี้

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) ผนึกกำลังกับ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬากองทัพบก, จังหวัดเชียงใหม่ และ Runrio Thailand ร่วมกันจัดเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลก รายการ "2026 Chiang Mai Spartan Weekend & HH4HR" ณ ลานเนินนุ่มและห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นดึงลิขสิทธิ์งานระดับโลกและการร่วมกันขับเคลื่อนในทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับในการสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจในพื้นที่จัดงาน คาดการณ์เงินสะพัดสู่พื้นที่จัดงานกว่า 150 ล้านบาท อีกทั้งเป็นการเตรียมพร้อมเส้นทางสู่สนามระดับโลก 2026 Spartan Super World Championship & Trifecta Weekend ที่จังหวัดเชียงราย ในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้

"2026 Chiang Mai Spartan Weekend & HH4HR" จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมพื้นที่ของกองทัพบก และเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการสนับสนุนด้านพื้นที่การจัดงาน Spartan Chiangmai ในครั้งนี้ โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่รองรับการจัดงานลิขสิทธิ์ระดับโลก และการต้อนรับนักกีฬาและผู้ติดตามจากทั่วประเทศและทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่อง และยินดีต้อนรับนักกีฬาสปาร์ตัน ผู้ติดตาม และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยวิถีชีวิตพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ อาหารแสนอร่อย สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติและดอยต่างๆ ที่สวยงาม

ในครั้งนี้มีนักกีฬาสปาร์ตันกว่า 3 พันคนจากกว่า 30 ประเทศตบเท้าร่วมพิสูจน์ขีดจำกัดของตัวเอง กับการก้าวผ่านบททดสอบกับคนที่อาจไม่รู้จักมาก่อน ซึ่งบรรยากาศการเปิดฉากแข่งขันวันแรก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน เต็มไปด้วยความสนุกสนานกับการตะลุยผ่านสมรภูมิประเทศเส้นทางป่า และสิ่งกีดขวางริมทะเลสาบ โดยมีภูเขาอันเป็นสัญลักษณ์ของเชียงใหม่ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหลัง พร้อมประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน ด้วยสิ่งกีดขวาง OCR ระดับโลกแบบสปาร์ตันรออยู่ในการทดสอบสุดโหดที่ออกแบบมาเพื่อผลักดันขีดจำกัดของเหล่านักกีฬาสปาร์ตันโดยเฉพาะ

ไฮไลต์ของการแข่งขันเมื่อวันที่ 6 มิถุนายนอยู่ที่การชิงชัยประเภท Super 10K 25 ด่านอุปสรรค ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยผลปรากฏว่า ในรุ่นโอเวอร์ออล อีลิต ชาย แชมป์ตกเป็นของ Sanjay Negi นักกีฬาสปาร์ตันจากอินเดีย ที่เข้าเส้นชัยคนแรกทำเวลาได้ดีที่สุด 57.15 นาที ตามด้วยอันดับ 2 Royneil Dela Fuente จากฟิลิปปินส์ ทำเวลา 1 ชั่วโมง 1.16 นาที และอันดับ 3 Chris Davis จากอังกฤษ ทำเวลา 1 ชั่วโมง 1.26 นาที ขณะที่นักกีฬาสปาร์ตันคนไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดคือ “ซูเปอร์เจ” จันทรบูรณ์ เกรียงชัยไพรพนา อดีตเทรลทีมชาติไทย สังกัด KAILAS Thailand ทำเวลาได้ 1 ชั่วโมง 2.47 นาที พร้อมติดอันดับ 5 โอเวอร์ออล อีลิต ชาย

หลังการแข่งขัน “ซูเปอร์เจ” จันทรบูรณ์ เกรียงชัยไพรพนา เปิดเผยว่า การแข่งขันครั้งนี้เป็นการลงแข่งครั้งที่ 2 ในชีวิต โดยห่างจากการแข่งขันครั้งแรก 3 ปี และลงแข่งด้วยความเป็นนักกีฬาในพื้นที่อยู่แล้ว ซึ่งผลงานของตัวเองในวันนี้ก็วิ่งเกาะติดผู้นำมาโดยตลอด แต่มาเจอความลื่นในช่วงฐานท้ายๆ ทำให้หลุดติดโอเวอร์ออล ท็อป 3 ไปอย่างน่าเสียดาย

สำหรับในวันที่ 7 มิถุนายน จะมีการแข่งขันประเภท Sprint 5K 20 ด่านอุปสรรค ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ KIDS RACE 1-3K +ด่านอุปสรรค สำหรับน้องๆ เหล่านักกีฬาสปาร์ตันตัวจิ๋วที่จะได้ร่วมพิสูจน์ความแกร่งกันด้วย โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Spartan Race Thailand (https://www.facebook.com/spartanracethailand)






หนุ่มอินเดีย เข้าวินคว้าแชมป์ Super 10K ศึกวิ่งวิบากโลก สปาร์ตัน สนามเชียงใหม่ Qualified สู่สนามชิงแชมป์โลก
หนุ่มอินเดีย เข้าวินคว้าแชมป์ Super 10K ศึกวิ่งวิบากโลก สปาร์ตัน สนามเชียงใหม่ Qualified สู่สนามชิงแชมป์โลก
หนุ่มอินเดีย เข้าวินคว้าแชมป์ Super 10K ศึกวิ่งวิบากโลก สปาร์ตัน สนามเชียงใหม่ Qualified สู่สนามชิงแชมป์โลก
หนุ่มอินเดีย เข้าวินคว้าแชมป์ Super 10K ศึกวิ่งวิบากโลก สปาร์ตัน สนามเชียงใหม่ Qualified สู่สนามชิงแชมป์โลก