“มารินี-เมียร์” พร้อมลุยศึก โมโตจีพี สนาม 8 ชี้ “บาลาตอน” เป็นสนามที่ฮอนด้ามั่นใจ!

ศึก โมโตจีพี 2026 สนาม 8 รายการ ฮังกาเรียน กรังด์ปรีซ์ มีคิวดวลความเร็วระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายนนี้ ที่ บาลาตอน พาร์ค เซอร์กิต ประเทศฮังการี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสนามที่มีความแคบมากที่สุดในบรรดาสังเวียนของ โมโตจีพี ทำให้เป็นงานที่ท้าทายความสามารถของทุกทีมอย่างมาก
ล่าสุดทัพนักบิดจาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี นำโดย “ลูก้า มารินี” เจ้าของรถแข่ง Honda RC213V หมายเลข 10 ชาวอิตาเลียน และ “โจอัน เมียร์” ทีมเมทชาวสแปนิชหมายเลข 36 เดินทางถึงสนาม บาลาตอน พาร์ค เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มารินี เปิดเผยว่า “ปีที่สนามฮังการี เป็นสนามที่น่าประทับใจสำหรับผม ดังนั้น เป้าหมายของเราคือการทำผลงานให้ดีกว่านี้และดีกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นไปได้ เพราะเราพัฒนาขึ้นทุกอย่างจากปีที่แล้ว แม้จะมีบางอย่างไม่เป็นไปตามเป้าที่ มูเจลโล แต่เราได้แสดงให้เห็นในการเอาชนะความท้าทาย หวังว่า บาลาตอน ซึ่งเป็นสนามที่ทีมมั่นใจจะช่วยให้แสดงศักยภาพที่ดีออกมาได้”
ทั้งนี้ ศึก ฮังกาเรียน กรังด์ปรีซ์ จะเข้าสู่การซ้อมอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายนนี้ ก่อนจะควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ตในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายนนี้ และดวลความเร็วรอบ “สปรินต์เรซ” ในค่ำของวันเดียวกัน 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย จากนั้นจะแข่งขันรอบ “เมนเรซ” ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายนนี้ เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions Now SPOTV