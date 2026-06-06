“โจ้ 5 หลา” ซัดช้างศึกไร้ทรงเกมเจ๊าคูเวต 2-2 ติโค้ชไร้ไอเดีย มีดีแค่ฝรั่งพูดอังกฤษได้

“โจ้ 5 หลา” ศรายุทธ ชัยคำดี อดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทย โพสต์ระบายหน้าเฟซบุ๊คหลังเกมทีมชาติไทย อันดับ 93 ของโลก ทำได้แค่เสมอ คูเวต ทีมอันดับ 134 ของโลก 2-2 ทั้งที่นำก่อน 2-0 ในเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ เมื่อช่วงค่ำวันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่สนามปทุมธานี สเตเดียม
ศรายุทธ ชัยคำดี โพสต์ว่า “ตัวเก๋าก็แล้ว วัยรุ่นก็แล้ว แต่อย่าไปโทษนักฟุตบอล #โค้ชเองต่างหากไม่มีเวย์และวิธีการเข้าทำว่าจะไปแนวทางไหนมีก็แต่ดีกรี ก็คือเขาเป็นฝรั่งพูดอังกฤษได้มาหลอกคนไทย #งดดราม่านะย้ำห้ามดราม่า ผมโพสต์ส่วนตัวตามที่เชียร์น้องๆมาหลายๆนัด”
หลังจากนั้นเจ้าตัวจัดอีกหนึ่งโพสต์ ระบุว่า “เขาไม่ได้เรียกว่าโครงสร้าง!! แต่เขาเรียกว่า การฉาบฉวยของฝรั่ง”