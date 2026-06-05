ยามาฮ่าใจฟู “ไอเดีย-กฤตภัทร” นักบิดดีกรีรองแชมป์เอเชีย AP250 คว้ารางวัล “นักกีฬาดาวเด่น” วันนักกีฬายอดเยี่ยม 2568

“ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ นักบิดดาวรุ่งจาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม เจ้าของตำแหน่งรองแชมป์เอเชีย รุ่น Asia Production 250cc (AP250) ฤดูกาล 2025 และผู้นำคะแนนสะสมการแข่งขัน Asia Road Racing Championship 2026 (ARRC) คว้ารางวัล “นักกีฬาดาวเด่น” ในงานประกาศรางวัลและเชิดชูเกียรติ “วันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2568” จากผลงานอันโดดเด่นบนเวทีการแข่งขันระดับเอเชีย สร้างความภาคภูมิใจให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย และยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม
โดยได้รับเกียรติจาก นายจำลอง อนันตสุข สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้มอบรางวัล ภายในงานประกาศรางวัลและเชิดชูเกียรติ “วันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2568” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อยกย่องนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคลากรทางการกีฬาที่สร้างผลงาน และชื่อเสียงให้กับประเทศไทย งานดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC Member) และประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) ในฐานะประธานจัดงาน
สำหรับ “ไอเดีย-กฤตภัทร” ถือเป็นหนึ่งในนักแข่งดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย โดยในฤดูกาล 2025 สามารถสร้างผลงานยอดเยี่ยมด้วยการคว้าตำแหน่งรองแชมป์เอเชีย รุ่น Asia Production 250cc จากการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชีย รายการ Asia Road Racing Championship ด้วยรถแข่ง YAMAHA YZF-R3 พร้อมเป็นนักแข่งชาวไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในรุ่นดังกล่าว
ต่อเนื่องสู่ฤดูกาล 2026 “ไอเดีย-กฤตภัทร” ยกระดับผลงานขึ้นอีกขั้น ด้วยการคว้าชัยชนะ 3 จาก 4 เรซแรกของฤดูกาล พาธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาในเวทีชิงแชมป์เอเชียหลายครั้ง และก้าวขึ้นเป็นผู้นำบนตารางคะแนนสะสมรุ่น Asia Production 250cc ด้วยคะแนนรวม 86 คะแนน หลังผ่านการแข่งขัน 2 สนามแรกของฤดูกาล
ความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความสามารถของ “ไอเดีย-กฤตภัทร” เท่านั้น แต่ยังเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของโครงการพัฒนานักแข่งไทยของ ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ที่มุ่งมั่นผลักดันนักกีฬาสู่เวทีระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง จนสามารถสร้างแชมป์เอเชียมาแล้ว 7 สมัย และกำลังเดินหน้าลุ้นแชมป์เอเชียสมัยที่ 8 ในฤดูกาล 2026
โดยพิธีประกาศรางวัลและเชิดชูเกียรติ “วันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2568” จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้
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