ทีมชาติไทยนำก่อน 2-0 สุดท้ายจบเสมอคูเวต 2-2 เกมอุ่นเครื่องฟีฟ่า เดย์

วันที่ 5 มิถุนายน 2569 เวลา 19.30 น. ณ ปทุมธานี สเตเดียม การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ เดือนมิถุนายน ทีมชาติไทย อันดับ 93 ของโลก ลงสนามพบกับ คูเวต อันดับ 134 ของโลก
เกมนี้ แอนโธนี ฮัดสัน วางธีรศักดิ์ เผยพิมาย เป็นกองหน้าตัวเป้า พร้อมมี เสกสรรค์ ราตรี, อนันต์ ยอดสังวาลย์ และ สุรชาติ สารีพิมพ์ สนับสนุน
เริ่มเกมมาเป็นไทยที่ครองบอล และได้ลุ้นจากลูกทุ่มที่ สุรชาติ สารีพิมพ์ โหม่งให้ เสกสรรค์ ราตรี ได้ยิงด้วยขวาแต่ยังไปติดเซฟของ คอลิด เอล ราชิดี
นาที 29 คูเวตมาได้ลุ้นจากจังหวะบอลยาวที่ ยูเซฟ อัล สุไลมาน โหม่งตั้งให้ โมฮัมหมัด อับดุลลาห์ ยิงด้วยซ้ายหลุดกรอบออกไป
นาที 38 ไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะที่ อนันต์ ยอดสังวาลย์ สอดมารับบอลแล้วจ่ายให้ ธีรศักดิ์ เผยพิมาย ยิงด้วยซ้ายโดนไม่ดีหลุดกรอบไป
นาที 42 สารัช อยู่เย็น หยอดบอลให้ เสกสรรค์ ราตรี ยิงด้วยขวาเสียบเสาสองเข้าไปให้ ทีมชาติไทย นำก่อน 1-0
ทดเจ็บนาทีที่ 1 เป็น ธีรศักดิ์ เผยพิมาย แทงบอลให้ สุรชาติ สารีพิมพ์ ได้หลุดเดี่ยวก่อนยิงไปติดเซฟของ คอลิด เอล ราชิดี
ทดเจ็บนาทีที่ 4 ไทยนำห่างเป็น 2-0 จากจังหวะเก็บตกบอลสองของ กฤษดา กาแมน ก่อนยิงสวนด้วยขวาเข้าไป และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้
พักครึ่งไทยเปลี่ยนผู้เล่น สามคนด้วยการส่ง จู๊ด เบลล์, ธีรภัทร ปรือทอง และ เอราวัณ การ์นิเย่ ลงไปเล่นแทนธีรศักดิ์ เผยพิมาย, สุรชาติ สารีพิมพ์ และ เสกสรรค์ ราตรี
นาที 48 คูเวต ไล่มาเป็น 1-2 จากจังหวะครอสจากด้านข้างของ นาเซอร์ จาซาร์ แล้วเป็น ยูเซฟ อัล ชามมารี ที่ได้โขกเข้าไป
นาที 52 คูเวตเกือบได้ประตูตีเสมอจากฟรีคิก และเป็น ยูเซฟ อัล ซูไลมาน ชาร์จเข้าไป แต่ไลน์แมนยกธงล้ำหน้าก่อน
นาที 59 ไทยเปลี่ยนตัวอีกสองคนด้วยการส่ง ธีรศิลป์ แดงดา และ วีระเทพ ป้อมพันธ์ ลงมาแทนที่ อนันต์ ยอดสังวาลย์ และ สารัช อยู่เย็น
นาที 61 คูเวตมาได้ลุ้นอีกครั้ง จากฟรีคิก ที่ยูเซฟ อัล ซูไลมาน ยิงไกลแต่บอลไปชนคานกระเด้งออกมา
นาที 69 คูเวต ตามตีเสมอเป็น 2-2 จากจังหวะยิงไกล โมฮัมหมัด อับดุลลา ของ แล้ว ปฏิวัติ คำไหม ปัด มาเข้าทาง อีด อัล รอชิด ซ้ำเข้าไป
นาที 71 ไทยเกือบได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งจากจังหวะที่ ธีรภัทร ปรือทอง จ่ายให้ ธีรศิลป์ แดงดา วิ่งมายิงด้วยขวา แต่คอลิด เอล ราชิดี ยังปัดไว้ด้วยปลายมือ
นาที 81 ไทยเปลี่ยนตัวอีกสองคน ส่ง ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ และ นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม ลงไปเล่นแทน วาริส ชูทอง และ กฤษดา กาแมน
นาที 83 ไทยได้ฟรีคิกหลัง เอราวัณ การ์นิเย่ โดนเสียบ ก่อนที่ จู๊ด เบลล์ จะลองปั่นด้วยขวาแต่บอลหลุดกรอบออกไป
นาที 89 จู๊ด เบลล์ ได้โอกาสหลุดเดี่ยวไปก่อนยิงด้วยขวาไปติดเซฟของ คอลิด เอล ราชิดี
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกม ทีมชาติไทย เสมอกับ คูเวต ไป 2-2
โปรแกรมนัดต่อไป ทีมชาติไทย จะลงสนามพบกับ จีน ทีมอันดับ 94 ของโลก ที่ จินหัว สปอร์ตส์ เซนเตอร์ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2569 เวลา 18.35 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่านทาง ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32, www.thairath.co.th/tv/live, Facebook: ไทยรัฐทีวี www.facebook.com/ThairathTV และไทยรัฐสปอร์ต www.facebook.com/ThairathSport และ YouTube : Thairath Sport และ แอปพลิเคชั่น True Visions NOW ช่อง True Premier Football 4 และทาง Live Event
รายชื่อ 11 ตัวจริง
ปฏิวัติ คำไหม (GK), ณัฐพงษ์ สายริยา, มานูเอล ทอม เบียรห์, กฤษดา กาแมน , สารัช อยู่เย็น (C), อนันต์ ยอดสังวาลย์, วาริส ชูทอง, สุรชาติ สารีพิมพ์, ธีรศักดิ์ เผยพิมาย, ศุภนันท์ บุรีรัตน์, เสกสรรค์ ราตรี