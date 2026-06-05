“อิคคิว” โค่นมือเต็ง เข้ารอบรองชนะเลิศศึกใหญ่ขนไก่อินโดนีเซียโอเพ่น

“อิคคิว" พณิชพล ธีระรัตน์สกุล มือ 22 ของโลก ล้ม อเล็กซ์ ลานิเยร์ มือ 8 ของโลกจากฝรั่งเศส 2-1 เกม 21-18, 7-21, 21-18 ในรอบก่อนรองชนะเลิศ ชายเดี่ยว แบดมินตัน เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 1000 รายการ อินโดนีเซีย โอเพ่น 2026 ที่อินโดนีเซีย เมื่อ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา
"อิคคิว" เข้าสู่รอบรองชนะเลิศรอพบผู้ชนะระหว่าง ยูชิ ทานากะ มือ 19 ของโลก จากญี่ปุ่น หรือ โจนาธาน คริสตี้ มือ 5 ของโลก จากอินโดนีเซีย
ด้านประเภทหญิงเดี่ยว "หมิว" พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มือ 8 ของโลก พ่าย อัน เซยอง มือ 1 ของโลก จากเกาหลีใต้ 19-21, 11-21 จอดป้ายที่รอบก่อนรองชนะเลิศ
ส่วนประเภทคู่ผสม "บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ "เฟม" ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มือ 3 ของโลก ต้องยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศ หลังพ่ายให้กับ มัตเธียส คริสเตนเซ่น กับ อเล็กซานดร้า โบเจ้ คู่มือ 5 ของโลก จากเดนมาร์ก 1-2 เกม 15-21, 21-14, 18-21