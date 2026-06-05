กกท. แท็กทีมเอกชนพลิกโฉมสนามเทนนิสหัวหมาก ยกระดับการให้บริการประชาชน

นายมีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีรับมอบหลังคาสนามเทนนิสและระบบปรับอากาศพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณแก่บริษัทพันธมิตรภาคเอกชน โดยมี ผู้บริหาร กกท., นักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทย และอดีตนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทย เข้าร่วมงาน ณ สนามเทนนิส การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา
นายมีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร กล่าวว่า สนามกีฬาหัวหมาก เป็นสนามกีฬาที่ใช้ในการจัดการแข่งขันและฝึกซ้อมกีฬาระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งเปิดให้บริการประชาชนในการออกกำลังกาย และรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกหลายแห่ง มีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนาน จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมและการให้บริการประชาชน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภาครัฐมีงบประมาณจำกัด จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนในการสนับสนุนภารกิจดังกล่าว
การกีฬาแห่งประเทศไทย ต้องขอแสดงความขอบคุณผู้บริจาคทั้ง 3 บริษัทเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 13,785,080.46 บาท สำหรับการจัดสร้างหลังคาสนามเทนนิส ตลอดจนการปรับปรุงทาสีพื้นสนาม ปรับปรุงทัศนียภาพห้องน้ำชาย-หญิง และสนับสนุนระบบปรับอากาศภายในพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ เพื่อให้มีความพร้อมและรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นพลังสำคัญจากภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและยกระดับวงการกีฬาของประเทศไทย ด้วยการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาเพื่ออำนวยประโยชน์สูงสุดแก่นักกีฬา เยาวชน และประชาชนผู้เข้าใช้บริการทุกคน
สำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท แอ๊ปเปิ้ลวู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท นิวเคลียร์ 2017 จำกัด และบริษัท สมอลล์รูม จำกัด ซึ่งร่วมสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐาน รวมมูลค่ากว่า 13.7 ล้านบาท