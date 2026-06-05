“อชิรญาณ์” เฉือนเพลย์ออฟคว้าแชมป์ สิงห์-เอสเอที เลดีส์ฯ

อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ นักกอล์ฟสาวทีมชาติ มาแรงวันสุดท้ายเฉือนเพลย์ออฟชนะ แพรว นนทรักส์ คว้าแชมป์ไทยแอลพีจีเอทัวร์เป็นรายการที่สองติดต่อกันจากรายการ สิงห์-เอสเอที เลดีส์ แชมเปียนชิพ ที่สนามเดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จัดการแข่งขัน ”สิงห์-เอสเอที เลดีส์ แชมเปียนชิพ” ชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ สนามเดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ แอนด์ รีสอร์ท ระยะ 6,610 หลา พาร์ 72 จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้ชนะเลิศประเภทนักกอล์ฟอาชีพจะได้รับเงินรางวัล 2 แสนบาท
วันสุดท้ายของการแข่งขันปรากฏว่า วันออน-อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ นักกอล์ฟทีมชาติไทย ดีกรีแชมป์ไทยแอลพีจีเอ สนาม 3 หวดเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 69 จากการทำอีเกิ้ลที่หลุม 9 พาร์ 5 กับอีก 3 เบอร์ดี้ เสีย 2 โบกี้ จบด้วยสกอร์รวมสามวัน 6 อันเดอร์พาร์ 210 เท่ากับ โปรแพรว นนทรักส์ วัย 25 ปี จากลำปาง ที่รอบนี้ทำได้ 5 อันเดอร์พาร์ 67 จาก 5 เบอร์ดี้ ไม่มีโบกี้ ทั้งคู่ต้องออกไปเพลย์ออฟเพื่อหาผู้ชนะที่หลุม 18 พาร์ 5 และอชิรญาณ์ทำแชมเปียนชิพพัตต์เซฟพาร์ลง คว้าแชมป์รายการที่สองติดต่อกัน หลังชนะที่นครนายกเมื่อเดือนที่แล้ว ขณะที่แพรวรั้งรองแชมป์แต่รับเงินชนะเลิศไป 2 แสนบาท
อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ มืออันดับ 24 สมัครเล่นโลก วัย 17 ปี จากจังหวัดเลย เผยหลังคว้าแชมป์เป็นรายการที่สองติดต่อกันว่า “ได้มาเพลย์ออฟกับพี่แพรว สนุกมาก เป็นการเล่นเพลย์ออฟครั้งแรกกับพี่ๆ นักกอล์ฟอาชีพ ก็เล่นตามที่ตัวเองมั่นใจ แต่ก็ผิดพลาดช็อตแรกมา พัตต์ช็อตสุดท้ายก็ไม่คิดอะไร ลงก็คือลงไม่ลงก็คือไม่ลงแต่ก็เซฟพาร์ได้”
ทางด้าน คริสติน่า นาตาเลีย โยโกะ วัย 24 ปีจากอินโดนีเซีย พลาดตีเกิน 1 โอเวอร์พาร์ 73 สามวันรวม 5 อันเดอร์พาร์ 211 รั้งอันดับสาม รับเงินรางวัลไป 115,000 บาท ส่วน ตาต้า-กัญจน์ บรรณบดี ผู้นำร่วมรอบสอง ตีเกิน 2 โอเวอร์พาร์ 74 สกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 212 ตามมาที่อันดับ 4 ร่วมกับ ปวริศา ยกทวน จากนครศรีธรรมราช และลียาน่า ดูรีสิค จากมาเลเซีย รับเงินรางวัลไปคนละ 70,333 บาท