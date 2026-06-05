“ทรูวิชั่นส์” เสิร์ฟความมันส์ระดับเวิลด์คลาส จับมือ “บีอิน สปอร์ตส์” แจกทริปบินลัดฟ้าเชียร์ “Formula 1” ติดขอบแทร็กแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่สิงคโปร์ฟรี!!

สมรภูมิความเร็วระดับโลกกำลังจะทวีความเดือด และครั้งนี้แฟนความเร็วชาวไทยจะได้ไปสัมผัสเสียงเครื่องยนต์คำรามให้ก้องหูด้วยตาตัวเอง ทรูวิชั่นส์ (TrueVisions) แท็กทีมกับ บีอิน สปอร์ต (beIN SPORTS) เจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดมอเตอร์สปอร์ตอันดับหนึ่ง จัดแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เอาใจคอความเร็วขั้นสุด แจกแพ็กเกจทริปบินลัดฟ้าชมการแข่งขันรถสูตรหนึ่งชิงแชมป์โลก FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2026 ณ สนาม มารีน่า เบย์ สตรีท เซอร์กิต ประเทศสิงคโปร์ แบบติดขอบสนาม ฟรี! จำนวน 1 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่ารวมกว่า 215,160 บาท
ไฮไลต์ของความมันในฤดูกาล 2026 นี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าจับตามองที่สุด เพราะนอกจากจะเป็นสนาม Night Race ยอดนิยมที่ท้าทายทักษะนักแข่งในระดับขีดสุดแล้ว สถานการณ์ในตารางคะแนนสะสมและสงครามจิตวิทยาระหว่างทีมยักษ์ใหญ่อย่าง Red Bull Racing, Ferrari และ Mercedes กำลังเข้มข้นจนพลาดไม่ได้ ซึ่งทริป นี้ ทรูวิชั่นส์ (TrueVisions)และบีอิน สปอร์ต (beIN SPORTS) จะพาผู้โชคดีไปดื่มด่ำกับบรรยากาศ มนต์เสน่ห์ของการแข่งขันสุดระทึกใจกลางเมืองสิงคโปร์แบบใกล้ชิด
กติการ่วมสนุกง่ายๆ สไตล์แฟนพันธุ์แท้ F1 สำหรับสมาชิก สมาชิก TrueVisions แพ็กเกจ Platinum, Gold และTrueVisions NOW แพ็กเกจ Sports, Max เท่านั้น! เพียงรับชมการแข่งขัน Formula 1 แบบสดๆ ทางช่อง beIN SPORTS 1 (ช่อง 617) ผ่านแพลตฟอร์มของทรูวิชั่นส์ จากนั้นคอยจับตาดู QR Code ที่จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอระหว่างการถ่ายทอดสด แล้วสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนลุ้นเป็นผู้โชคดีทันที จับตาให้ดีกับ 6 เรซสำคัญ ซึ่งเป็นช่วงโค้งสำคัญของการทำแต้ม ได้แก่
• Monaco GP (โมนาโก กรังด์ปรีซ์) สนามสตรีทเซอร์กิตระดับตำนาน
• Spain GP (สเปนิช กรังด์ปรีซ์) สนามวัดเพอร์ฟอร์มานซ์รถ
• Austria GP (ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์) สนามความเร็วสูงในบ้านเรดบูลล์
• Great Britain GP (บริติช กรังด์ปรีซ์) แทร็กสุดคลาสสิกที่ ซิลเวอร์สโตน
• Belgium GP (เบลเยียม กรังด์ปรีซ์) ความท้าทายที่ สปา-ฟรังคอร์ชองส์
• Hungary GP (ฮังกาเรียน กรังด์ปรีซ์) สนามเทคนิคสูงก่อนพักครึ่งฤดูกาล
ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม
• ตั้งแต่วันนี้ – 1 กรกฎาคม 2569
• ทางทีมงานจะทำการประกาศผลอย่างเป็นทางการให้ได้ทราบพร้อมกันผ่านทางอีเมล ในวันที่ 24 สิงหาคม 2569
• เงื่อนไขสำคัญ: ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีสถานะสมาชิก Active ณ วันที่จับรางวัล และเป็นผู้รับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
แฟนความเร็วห้ามกระพริบตา มาลุ้นเปิดประสบการณ์ระดับโลก ชมสด เชียร์สะใจ และบินไปดู F1 ที่สิงคโปร์ด้วยกันกับ ทรูวิชั่นส์ (TrueVisions)และบีอิน สปอร์ต (beIN SPORTS)