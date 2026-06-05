"ณิชวรัชญ์" สร้างชื่อนักหวดเด็กไทย ผงาดคว้าแชมป์เทนนิสเอเชียนโฟร์ทีน

"น้องสายรุ้ง" ณิชวรัชญ์ พลอยเกษมสุข ผงาดคว้าแชมป์ในการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เก็บคะแนนสะสมเอเชีย ระดับเกรด 2 รายการ "แอลทีเอที เอทีเอฟ เอเชียน โฟร์ทีน แอนด์ อันเดอร์ (2) 2026" สนาม 2 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2569
ประเภทหญิงเดี่ยว ณิชวรัชญ์ ที่เคยติดเยาวชนทีมชาติไทย เมื่อปีที่แล้ว แข่งขันรอบชิงชนะเลิศกับ เจี๋ยนี พาน นักเทนนิสจากฮ่องกง ผลปรากฏว่า ณิชวรัชญ์ พยายามใช้การเล่นที่หลากหลาย จนสามารถเอาชนะได้ทั้งสองเซต ด้วยสกอร์ 7-5 และ 6-3
ด้วยผลงานคว้าแชมป์ ส่งผลให้ "น้องสายรุ้ง" ได้รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย ของรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี จำนวน 200 คะแนน ส่วน เจี๋ยนี พาน ในฐานะรองแชมป์ ได้รับ 133 คะแนน
ขณะที่ประเภทชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ ลีโอ โกวิทวัฒนชัย มือวางอันดับ 1 และมือ 47 เยาวชนเอเชีย ปราชัยให้แก่ โจชัว ฉุ่ย จากฮ่องกง มือวางอันดับ 2 และมือ 53 เยาวชนเอเชีย ด้วยสกอร์ 6-7 ไทเบรก 3-7 และ 3-6 ส่งผลให้ ลีโอ ได้รองแชมป์ รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย 133 คะแนน ส่วนแชมป์ โจชัว ฉุ่ย ได้รับ 200 คะแนน
ทางด้านประเภทหญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ ศรุดา สุดตา และ ธนภรณ์ ก้อนศิลา แชมป์สัปดาห์ที่แล้ว ช่วยกันหวดเอาชนะ กฤษณา รอดประเสริฐ และ อลิซ คาร์โดซี่ จากออสเตรเลีย ได้ 2 เซตรวด 6-1, 6-2 ส่งผลให้ ศรุดา กับ ธนภรณ์ ได้ครองแชมป์เป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน
ประเภทชายคู่ แชมป์ได้แก่ พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ กับ อภิวัฐ เครือวัลย์ ที่ผนึกกำลังเอาชนะ พัชรวุฒิ อานันทนะสุวงศ์ กับ โจชัว ฉุ่ย จากฮ่องกง ในรอบชิงชนะเลิศ 2-1 เซต 5-7, 7-6(5) และซูเปอร์ไทเบรก 10-8
ทั้งนี้ หลังจบการแข่งขันได้มีพิธีมอบรางวัล โดย นายราจาท คาปูร์ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชาวอินเดีย เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬา
ประเภทหญิงเดี่ยว ณิชวรัชญ์ ที่เคยติดเยาวชนทีมชาติไทย เมื่อปีที่แล้ว แข่งขันรอบชิงชนะเลิศกับ เจี๋ยนี พาน นักเทนนิสจากฮ่องกง ผลปรากฏว่า ณิชวรัชญ์ พยายามใช้การเล่นที่หลากหลาย จนสามารถเอาชนะได้ทั้งสองเซต ด้วยสกอร์ 7-5 และ 6-3
ด้วยผลงานคว้าแชมป์ ส่งผลให้ "น้องสายรุ้ง" ได้รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย ของรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี จำนวน 200 คะแนน ส่วน เจี๋ยนี พาน ในฐานะรองแชมป์ ได้รับ 133 คะแนน
ขณะที่ประเภทชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ ลีโอ โกวิทวัฒนชัย มือวางอันดับ 1 และมือ 47 เยาวชนเอเชีย ปราชัยให้แก่ โจชัว ฉุ่ย จากฮ่องกง มือวางอันดับ 2 และมือ 53 เยาวชนเอเชีย ด้วยสกอร์ 6-7 ไทเบรก 3-7 และ 3-6 ส่งผลให้ ลีโอ ได้รองแชมป์ รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย 133 คะแนน ส่วนแชมป์ โจชัว ฉุ่ย ได้รับ 200 คะแนน
ทางด้านประเภทหญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ ศรุดา สุดตา และ ธนภรณ์ ก้อนศิลา แชมป์สัปดาห์ที่แล้ว ช่วยกันหวดเอาชนะ กฤษณา รอดประเสริฐ และ อลิซ คาร์โดซี่ จากออสเตรเลีย ได้ 2 เซตรวด 6-1, 6-2 ส่งผลให้ ศรุดา กับ ธนภรณ์ ได้ครองแชมป์เป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน
ประเภทชายคู่ แชมป์ได้แก่ พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ กับ อภิวัฐ เครือวัลย์ ที่ผนึกกำลังเอาชนะ พัชรวุฒิ อานันทนะสุวงศ์ กับ โจชัว ฉุ่ย จากฮ่องกง ในรอบชิงชนะเลิศ 2-1 เซต 5-7, 7-6(5) และซูเปอร์ไทเบรก 10-8
ทั้งนี้ หลังจบการแข่งขันได้มีพิธีมอบรางวัล โดย นายราจาท คาปูร์ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชาวอินเดีย เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬา