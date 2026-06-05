เชียงใหม่สุดปัง! ทัพนักกีฬาสปาร์ตันทั่วโลกกว่า 3 พันและกว่า 30 ประเทศบุกเชียงใหม่ เตรียมเส้นทางสู่สนามระดับโลก Spartan SUPER World Championship 2026 สิ้นปีนี้ คาดเงินสะพัดสู่จังหวัดเชียงใหม่กว่า 150 ล้านบาท ในวันที่ 6-7 มิ.ย. 2569 ณ ลานเนินนุ่มและห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569 ณ ห้อง ibis4 โรงแรม ibis Styles Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการแถลงข่าวเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลก รายการ "2026 Chiang Mai Spartan Weekend & HH4HR" โดยมีคุณพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) - TCEB พร้อมด้วย พ.อ. ขวัญเอก รัชดาธนวัฒน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33, คุณบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคุณบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ CEO - Runrio Thailand ร่วมกันประกาศความพร้อมในการจัด ร่วมด้วย Mr. Mark Laurence Agmata, Onsite Race Director Mr. Julien Vigroux, Co- Race Director Mr. Ricky Sahni, Co- Race Director Mr. Jim Bullard, Krypteia, Hurricane Heat Official Spartan Race Thailand Brand Ambassadors 2026 ร่วมกันกล่าวถึงรายละเอียดของการแข่งขัน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) ผนึกกำลังกับ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬากองทัพบก, จังหวัดเชียงใหม่ และ Runrio Thailand ร่วมกันจัดเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลก รายการ "2026 Chiang Mai Spartan Weekend & HH4HR" ณ ลานเนินนุ่มและห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นดึงลิขสิทธิ์งานระดับโลกและการร่วมกันขับเคลื่อนในทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับในกาสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจในพื้นที่จัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการพัฒนาและส่งเสริมพื้นที่ของกองทัพบก เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการสนับสนุนด้านพื้นที่การจัดงาน Spartan Chiangmai ในครั้งนี้ โดยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่รองรับการจัดงานลิขสิทธิ์ระดับโลก และการต้อนรับนักกีฬาและผู้ติดตามจากทั่วประเทศและทั่วโลก โดยมีผู้สนับสนุนการจัดงานทั้ง DAIRY HOME / RAW / POCARI SWEAT / Bangkok Sport Massage / The Movement Playground / ibis STYLES CHIANG MAI
"2026 Chiang Mai Spartan Weekend & HH4HR" เป็นการจัดงานในอีกหนึ่งปีของเทศกาลวิ่งวิบากฝ่าด่านอุปสรรคลิขสิทธิ์ระดับโลก Spartan Race ที่จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมยินดีต้อนรับนักกีฬาสปาร์ตัน ผู้ติดตาม และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยวิถีชีวิตพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ อาหารแสนอร่อย สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติและดอยต่างๆ ที่สวยงาม ซึ่งเป็นสนามให้เหล่านักกีฬาสปาร์ตันกว่า 3 พันคนจากกว่า 30 ประเทศที่จะมาบุกจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อได้พิสูจน์ตัวเองกับขีดจำกัดที่มี ก้าวผ่านบททดสอบกับคนที่คุณอาจไม่รู้จักมาก่อน ณ ลานเนินนุ่มและห้วยตึงเฒ่า พร้อมคาดการณ์เงินสะพัดสู่พื้นที่จัดงานในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 150 ล้านบาท อีกทั้งเป็นการเตรียมพร้อมเส้นทางสู่สนามระดับโลก 2026 Spartan Super World Championship & Trifecta Weekend ในช่วงเดือนธันวาคมปนี้ ไม่ว่าคุณจะมา “ล่าเหรียญ” หรือ “ล่าประสบการณ์” ที่นี่คือจุดเริ่มต้นของชัยชนะของคุณ
สำหรับการแข่งขัน "2026 Chiang Mai Spartan Weekend & HH4HR" ประลองความแข็งแกร่งกัน ณ ลานเนินนุ่มและห้วยตึงเฒ่า พร้อม
ตะลุยผ่านสรภูมิประเทศเส้นทางป่า และสิ่งกีดขวางริมทะเลสาบ โดยมีภูเขาอันเป็นสัญลักษณ์ของเชียงใหม่ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหลัง พร้อมประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน ด้วยสิ่งกีดขวาง OCR ระดับโลกแบบสปาร์ตันรออยู่ในการทดสอบสุดโหด 4 ชั่วโมงแบบไม่หยุดพัก ออกแบบมาเพื่อผลักดันขีดจำกัดของเหล่านักกีฬาสปาร์ตัน โดยมีการแข่งขันทั้งหมด ดังนี้ Sprint 5K 20 ด่านอุปสรรค, Super 10K 25 ด่านอุปสรรค, KIDS RACE 1-3K +ด่านอุปสรรค และ Hurricane Heat 4hr สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Spartan Race Thailand (https://www.facebook.com/spartanracethailand)