ฮุนไดจุดไฟต้อนรับศึกลูกหนังอาเซียน 2026 เปิดตัวแคมเปญ “Driving ASEAN as One”

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569 ฮุนได มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก เปิดตัวแคมเปญระดับภูมิภาค “Hyundai, Driving ASEAN as One” อย่างเป็นทางการ เพื่อต้อนรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน “Hyundai Cup™ 2026” ที่จะฟาดแข้งระหว่างวันที่ 24 ก.ค. – 26 ส.ค. 2569
ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของ Hyundai Cup™ 2026 ฮุนไดพร้อมร่วมจุดประกายกระแสฟุตบอลอาเซียน และเชื่อมโยงแฟนบอลจาก 11 ประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวผ่านพลังของเกมลูกหนัง เพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์ระดับโลก “Progress for Humanity” โดยแคมเปญ “Hyundai, Driving ASEAN as One” ถ่ายทอดความหลงใหลและเอกลักษณ์ของฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สามารถก้าวข้ามพรมแดน ภาษา และวัฒนธรรมได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นเสียงเชียร์ในสนามหรือความภาคภูมิใจที่มีต่อทีมชาติ ฟุตบอลได้กลายเป็นพลังสำคัญที่หลอมรวมผู้คนทั่วภูมิภาคเข้าไว้ด้วยกัน ขณะเดียวกัน ฮุนไดยังคงสานต่อบทบาทในวงการกีฬาระดับโลกที่ยาวนานกว่า 27 ปี ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยงผู้คน พร้อมเฉลิมฉลองความหลากหลายอันเป็นเสน่ห์ของภูมิภาคอาเซียน
ขณะที่ Hyundai STARGAZER ได้รับเลือกให้เป็นรถยนต์รุ่นชูโรงของ Hyundai Cup™ 2026 เพื่อสนับสนุนแคมเปญนี้ โดย STARGAZER ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การเชื่อมโยงผู้คน ความสะดวกสบาย พื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวาง และการเดินทางของครอบครัว สะท้อนจิตวิญญาณของ “Driving ASEAN as One” ในการพาผู้คนมาใกล้ชิดกัน พร้อมสร้างความหมายให้กับทุกการเดินทาง เช่นเดียวกับฟุตบอลที่หลอมรวมชุมชนอันหลากหลายทั่วภูมิภาคให้เป็นหนึ่งเดียว
ก่อนและตลอดช่วงการแข่งขัน Hyundai Cup™ 2026 แฟนฟุตบอลทั่วอาเซียนเตรียมร่วมสัมผัสสีสันและความคึกคักจากกิจกรรมพิเศษของฮุนไดอย่างต่อเนื่อง นำโดยการเดินสายจัดแสดงถ้วยแชมป์ Hyundai Cup™ 2026 Trophy Tour รวมถึงกิจกรรมภายในสนามแข่งขันในวันแมตช์การแข่งขัน กิจกรรมแจกของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับแฟนบอล และโอกาสทดลองขับรถยนต์ฮุนไดในประเทศต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคอาเซียน
นายเจ กิว จอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดยุทธศาสตร์สำคัญของฮุนไดในภูมิภาคอาเซียน และเรายังคงมุ่งสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์แบรนด์ที่มีความหมาย การสนับสนุน Hyundai Cup™ 2026 และการเปิดตัวแคมเปญ ‘Hyundai, Driving ASEAN as One’ สะท้อนความมุ่งมั่นของเราในการเข้าถึงผู้บริโภคผ่านแพสชันที่ผู้คนมีร่วมกัน ขณะที่ Hyundai new STARGAZER ซึ่งเป็นหนึ่งในโมเดลสำคัญของเรา ได้รับการพัฒนาให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของครอบครัวยุคใหม่ ทั้งด้านดีไซน์ เทคโนโลยีความปลอดภัย และความคุ้มค่า เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มรถยนต์ MPV และขยายฐานลูกค้าของฮุนไดในประเทศไทยอย่างยั่งยืน”