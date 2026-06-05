“ธนกฤต” ผู้บริหารระดับสูง AIA โดนรุมทำร้ายอาการสาหัสที่เชียงใหม่ ตร.เผยรู้ตัวคนทำแล้ว

เหตุการณ์ระทึกขวัญสุดอุกอาจที่สร้างความสะเทือนใจในโลกออนไลน์ เมื่อ ผู้บริหารบริษัทประกันภัย AIA ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกกลุ่มชายฉกรรจ์รุมทำร้ายร่างกาย ของร้านอาหารแห่งหนึ่ง ในช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา จนถึงขั้นเลือดออกในสมอง
ทราบชื่อผู้บริหาร AIA คือ นายธนกฤต วิเชียรสมุทร ผู้บริหารระดับสูง AIA ดูแลพื้นที่ภาคเหนือ นักเรียนเก่า ภปร ราชวิทยาลัย ฯ รุ่น 23 และ อดีตประธานชมรมรักบี้ ม.กรุงเทพปี 2539 โดย นายกันตเมศฐ์ วิฑูรไชยสิน หนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุทะเลาะวิวาทภายในคอมมูนิตี้มอลล์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ เล่าว่า กลุ่มของตนซึ่งเป็นพนักงานและตัวแทนประกันภัยของบริษัทแห่งหนึ่ง ได้จัดงานเลี้ยงฉลองให้กับนายธนกฤต วิเชียรสมุทร หรือ “พี่เอก” ซึ่งกำลังจะเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงดูแลพื้นที่ภาคเหนือ ขณะที่กลุ่มคู่กรณีซึ่งเป็นวัยรุ่นประมาณ 20 คน ก็จัดเลี้ยงอยู่ภายในร้านเดียวกัน
ก่อนเกิดเหตุมีวัยรุ่นในกลุ่มคู่กรณีเข้ามาพูดคุยเรื่องความไม่พอใจเกี่ยวกับการบริการของบริษัทประกันภัย ทางกลุ่มพนักงานจึงพยายามชี้แจงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อกัน โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยดีและไม่มีการทะเลาะวิวาท กระทั่งหลังเลิกงานเลี้ยง ทั้งสองฝ่ายออกมาบริเวณลานจอดรถ ก่อนจะเกิดการโต้เถียงกันขึ้น
จากนั้นกลุ่มพนักงานได้พานายธนกฤตออกจากจุดดังกล่าวมายืนพูดคุยบริเวณหน้าห้องน้ำใกล้บันได แต่ไม่นานก็มีชายจากกลุ่มคู่กรณีวิ่งเข้ามาชกนายกันตเมศฐ์ที่ใบหน้าก่อน และมีชายร่างใหญ่อีกคนพุ่งเข้าชกนายธนกฤตอย่างรุนแรงหลายครั้งจนล้มหมดสติ ก่อนจะเกิดเหตุชุลมุนและมีการทำร้ายร่างกายซ้ำ รวมถึงใช้ขวดไวน์เป็นอาวุธ
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 4 คน เป็นชาย 3 คน และหญิง 1 คน โดยนายธนกฤตมีอาการสาหัสที่สุด ขณะนี้เข้ารับการผ่าตัดและยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU เนื่องจากกะโหลกศีรษะแตกและมีเลือดออกในสมอง
นายกันตเมศฐ์ กล่าวว่า มองว่าต้นเหตุของความขัดแย้งไม่ควรบานปลายไปสู่การใช้ความรุนแรงเช่นนี้ พร้อมยืนยันว่าได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ แล้ว และต้องการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาและเป็นธรรม เนื่องจากมีกระแสข่าวว่าฝ่ายคู่กรณีมีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือ อีกทั้งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดจากฝั่งคู่กรณีติดต่อเข้ามาขอโทษหรือเยียวยาผู้บาดเจ็บ
ทั้งนี้ นายกันตเมศฐ์ ยืนยันว่า นายธนกฤตเป็นบุคคลที่มีอัธยาศัยดี สุภาพ และได้รับความรักจากเพื่อนร่วมงานและคนใกล้ชิด จึงเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อเหตุความขัดแย้งดังกล่าวก่อน
ล่าสุด พ.ต.อ.ปรัชญา ทิศลา ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ จากทั้งสองฝ่าย โดยในวันนี้จะมีการเรียกทางฝั่งของผู้ก่อเหตุ หรือฝั่งวัยรุ่น ซึ่งทราบมาว่ามีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ จ.ลำปางมาสอบปากคำ และให้ข้อมูลที่ สภ.เมืองเชียงใหม่