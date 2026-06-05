ว่ายน้ำ ล็อกเป้าติดท็อป 6 เอเชี่ยนเกมส์ "เลขาฯตึก"ชี้สถิติเงือก-ฉลาม"ไทยเบียดจีน-ญี่ปุ่น ยาก

ส. กีฬาทางน้ำฯ กางแผนเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่น หนุนทุกชนิดกีฬาพร้อมล็อกเป้าว่ายน้ำติดท็อป 6 ถือว่าประสบความสำเร็จ "เลขาฯตึก"ชี้ตัวตึงทั้ง จีน และญี่ปุ่น ส่งลงจ้วงได้รายการละ 2 คน สถิติเงือก-ฉลามไทย ยังเบียดยาก แต่ติด 1 ใน 6 ได้จะต่อยอดครองเจ้าเหรียยญทองสระซีเกมส์ได้สบาย
ความเคลื่อนไหวสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ในการเตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กันยายน- 4 ตุลาคม 2569
“เลขาฯตึก” นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เผยว่า
หลังจบจากแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ทางสมาคมกีฬาทางน้ำฯ พอจะได้รู้ว่าชนิดกีฬาที่ได้ไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กันยายน- 4 ตุลาคม 2569 ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ คือนักกีฬาที่ได้เหรียญทองมีสิทธิตามเงื่อนไขได้เข้าร่วมในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 20 แน่นอน
นายธนาวิชญ์ กล่าวว่า ในส่วนของการเตรียมทีมของสมาคมกีฬาทางน้ำฯ หลังปีใหม่ กีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ ว่ายน้ำลีลา ตอนนี้สมาคมฯคัดรายชื่อที่ผ่านตามเกณฑ์เฉพาะกีฬาว่ายน้ำ จำนวน 16 คน และได้จัดส่งไปทางคณะกรรมการโอลิมปิคฯแล้ว
"ส่วนการฝึกซ้อมผู้ฝึกสอนของแต่ละสโมสรที่มีนักกีฬาผ่านเกณฑ์ได้ทำแผนการฝึกซ้อมแจ้งมาแล้ว บางคนขอฝึกซ้อมต่างประเทศ และบางรายขอฝึกซ้อมในประเทศ ทางสมาคมฯได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณไปแล้ว กีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาเฉพาะบุคคลเมื่อทางฝ่ายเทคนิคกีฬาว่ายน้ำดูแล้วว่าเกิดประโยชน์กับนักกีฬาได้พิจารณาจดสรรงบประมาณให้ตามแผนการฝึกซ้อม"เลขาฯตึก กล่าว
สำหรับกีฬาประเภททีมอย่าง โปโลน้ำ ว่ายน้ำลีลา ฝึกซ้อมที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นหลัก ในส่วนของการเตรียมทีมได้มีการต่อสัญญากับผู้ฝึกสอนชาวต่างประเทศต่อ โดยมีการตั้งเป้าหมายไว้ นักกีฬาทั้งหมดมีการฝึกซ้อมต่อเนื่อง ขณะที่กีฬากระโดดน้ำ ฝึกซ้อมที่สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ทางสมาคมดูแลฯทุกกีฬาอย่างเต็มที่
เลขาฯตึก กล่าวอีกว่า ในเรื่องความหวังในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ เราต้องยอมรับว่าเราจะเจอคู่แข่งทั้งจีน และญี่ปุ่น โดยเฉพาะกีฬาว่ายน้ำ ส่งรายการละ 2 คน ดังนั้นอันดับ 1-4 โอกาสยาก แต่ทางสมาคมฯ ได้ตั้งเป้าหมายท็อป 6 ในหลายๆรายการถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว เนื่องจากสถิติของนักกีฬาว่ายน้ำไทยติด 1 ใน 6 มีหลายคน ซึ่งผลงานนี้จะส่งผลถึงการครองเจ้าเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์ได้