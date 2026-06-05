"ชากีรา" ขึ้นร้องเพลง "Dai Dai" เปิดฟุตบอลโลกที่เม็กซิโก

ชากีรา ป็อปสตาร์ชาวโคลอมเบีย เตรียมขึ้นแสดงเพลงประจำ ฟุตบอลโลก 2026 อย่างเป็นทางการ ในพิธีเปิดที่ประเทศเม็กซิโก
ชากีรา จะขับร้องเพลง "Dai Dai" ร่วมกับ เบอร์นา บอย ที่เอสตาดิโอ อัซเตกา กรุงเม็กซิโก ซิตี ก่อนคิกออฟคู่เปิดสนาม เม็กซิโก พบ แอฟริกาใต้ วันที่ 11 มิถุนายน
"Dai Dai" เป็นคำวลีภาษาอิตาเลียน แปลความหมายว่า let's go หรือ come on (ลุยเลย)
เจ บัลวิน ศิลปินเร็กเกชาวโคลอมเบีย กับ ไทลา นักร้องแอฟริกัน จะขึ้นแสดงที่ประเทศเม็กซิโก เช่นกัน
พิธีเปิด เวิลด์ คัพ 2026 จะจัดขึ้นทั้ง 3 ประเทศเจ้าภาพ สหรัฐอเมริกา, แคนาดา และ เม็กซิโก
ไมเคิล บูเบล นักร้องชาวแคนาดา กับ อลานิส มอริสเซตต์ จะเป็นเฮดไลน์ของพิธีเปิด ที่บีเอ็มโอ ฟิลด์ เมืองโตรอนโต ก่อนเกม แคนาดา พบ บอสเนีย วันที่ 12 มิถุนายน
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ลิซา แบล็คพิงต์ หรือ ลลิษา มโนบาล ศิลปินชาวไทย จะแสดงร่วมกับ เคที เพอร์รี และ ฟิวเจอร์ ที่สนามโซไฟ สเตเดียม มหานคร ลอส แองเจลิส ก่อนเริ่มเกม สหรัฐฯ พบ ปารากวัย วันที่ 12 มิถุนายน
นอกจากนี้ ชากีรา เจ้าของเพลงฟุตบอลโลก Waka Waka และ La La La ปี 2010 และ 2014 ตามลำดับ จะขึ้นแสดงร่วมกับ มาดอนนา และ บีทีเอส ศิลปินกลุ่มชายเค-ป็อป ช่วงพักครึ่งรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 19 กรกฎาคม