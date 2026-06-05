"ชวาลินสกา" มือควอลิฟายคนแรก เข้าชิงเฟรนช์ โอเพน

มายา ชวาลินสกา นักเทนนิสหญิงมือ 114 ของโลก กลายเป็นมือควอลิฟายคนแรก เข้ารอบชิงชนะเลิศ ศึกเฟรนช์ โอเพน วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน ปะทะ เมียร์รา อันเดรเอวา จาก รัสเซีย
หวดสาวโปแลนด์ เอาชนะ ดิยานา ชไนเดอร์ จาก รัสเซีย 7-6(7/4), 6-4 รอบรองชนะเลิศ ขณะที่ อันเดรเอวา วัย 19 ปี ชนะ มาร์ตา คอสติยุก จาก ยูเครน ขาดลอย 6-1, 6-3
กรณีชนะ อันเดรเอวา รอบชิงฯ ชวาลินสกา จะกลายเป็นผู้เล่นหญิงคนที่ 2 เริ่มต้นรอบควอลิฟาย แล้วคว้าแชมป์แกรนด์ สแลม นับตั้งแต่เริ่มยุคโอเพน (1968) ต่อจาก เอ็มมา ราดูคานู ศึกยูเอส โอเพน 2021
อันเดรเอวา ซึ่งแพ้แก่ คอสติยุก 2 ครั้งฤดูกาล 2026 รวม มาดริด โอเพน รอบชิงชนะเลิศ ยอมรับ ตนเน้นเป็นพิเศษจนเห็นขนทุกเส้นบนลูกเทนนิส ก่อนปิดแมตช์ด้วยเวลา 76 นาที "ฉันพอใจมากกับวิธีเล่นของฉัน และแก้มือจาก มาดริด โอเพน ฉันดีใจที่ฉันเข้ารอบชิงชนะเลิศ แกรนด์ สแลม ครั้งแรก"
ด้าน คอสติยุก มือ 15 รายการ จบแมตช์นี้ด้วยสถิติเสีย อันฟอร์ซ เออร์เรอร์ (ตีเสียเอง) 34 ครั้ง