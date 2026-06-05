ลิเวอร์พูลตั้ง "อิราโอลา" เฮดโค้ชคนใหม่ เซ็นสัญญา 2 ปี

ลิเวอร์พูล ยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ แต่งตั้ง อันโดนี อิราโอลา เป็นเฮดโค้ชคนใหม่แทน อาร์เน สล็อต เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (4 มิ.ย.)
อิราโอลา ย้ายสู่ถิ่นแอนฟิลด์ หลังประสบความสำเร็จที่บอร์นมัธ ตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยคุมทีมจบอันดับ 6 ของลีก ฤดูกาล 2025-26
เทรนเนอร์วัย 43 ปี เซ็นสัญญา 2 ปี ตามรายงานจากแหล่งข่าวของ "อีเอสพีเอ็น (ESPN)" สื่อของสหรัฐอเมริกา
การแต่งตั้ง อิราโอลา เกิดขึ้นนับตั้งแต่ สล็อต ถูกปลดแบบช็อกสาวก "หงส์แดง" เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (30 พ.ค.) เพียง 2 ซีซัน
อดีตกุนซือ เฟเยนูร์ด คว้าแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่ 20 ของสโมสร ฤดูกาล 2024-25 แต่ไม่สามารถรักษามาตรฐานไว้ได้ซีซันถัดมา จบอันดับ 5 ของลีก