“กัญจน์-โยโกะ” แซงนำรอบสอง สิงห์-เอสเอที เลดีส์ฯ

กัญจน์ บรรณบดี โปรสาวจากชลบุรี และคริสติน่า นาตาเลีย โยโกะ จากอินโดนีเซีย แซงขึ้นนำร่วมหลังทำสกอร์รวมเท่ากันคนละ 6 อันเดอร์พาร์ 138 ในรอบสองการแข่งขัน “สิงห์-เอสเอที เลดีส์ แชมเปียนชิพ” ที่สนามเดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จัดการแข่งขัน ”สิงห์-เอสเอที เลดีส์ แชมเปียนชิพ” ชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายนนี้ ที่สนามเดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ แอนด์ รีสอร์ท ระยะ 6,610 หลา พาร์ 72 จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนักกอล์ฟสตรีร่วมชิงชัย 94 คน แบ่งเป็นนักกอล์ฟอาชีพ 75 คน และนักกอล์ฟสมัครเล่น 19 คน โดยผู้ชนะเลิศประเภทนักกอล์ฟอาชีพจะได้รับเงินรางวัล 2 แสนบาท
รอบสองของการแข่งขัน ปรากฏว่า ตาต้า-กัญจน์ บรรณบดี เจ้าของแชมป์ไทยแอลฯ 2025 ที่นครนายก เก็บได้อีก 3 อันเดอร์พาร์ 69 จากการทำ 6 เบอร์ดี้ เสีย 3 โบกี้ รวมสองวันมี 6 อันเดอร์พาร์ 138 แซงขึ้นเป็นผู้นำร่วมกับ คริสติน่า นาตาเลีย โยโกะ วัย 24 ปีจากอินโดนีเซีย ที่ที่หวดเข้ามา 5 อันเดอร์พาร์ 67 จาก 5 เบอร์ดี้ ไม่มีโบกี้
กัญจน์ บรรณบดี วัย 24 ปีจากชลบุรี ซึ่งเล่นในไชน่า แอลพีจีเอ ทัวร์ เผยหลังขึ้นนำร่วมว่า “วันนี้สตาร์ทออกไปอาจมีสะดุดบ้าง จบลบสามในเก้าหลุมแรก ก็ค่อนข้างพอใจในผลงาน รอบหลังอาจไปเจอลมแรงบ้าง ไดร์ฟไม่ค่อยอยู่ในแฟร์เวย์เท่าไหร่ สองวันหกอันเดอร์ก็ถือว่าพอใจในระดับหนึ่ง สำหรับพรุ่งนี้คิดว่าจะทำตามเกมแพลนเดิม ตีให้อยู่แฟร์เวย์ และไปลุ้นพัตต์เอา สนามนี้ถ้าไปอยู่จุดที่ดีก็ทำแต้มได้ แต่ก็เสียแต้มได้ง่ายเหมือนกันถ้าอยู่ผิดที่”
อันดับสามร่วมที่สกอร์รววม 3 อันเดอร์พาร์ 141 มี 4 คน ได้แก่ สองนักกอล์ฟสมัครเล่นอย่าง กานต์-ธนัชพร อินทร์แสง ทีมชาติวัย 15 ปีจากนครปฐม ที่ลงแข่งกับไทยแอลฯเป็นครั้งแรก และ วันออน-อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ ทีมชาติวัย 17 ปีรวมถึง ลียาน่า ดูริสิค จากมาเลเซีย และ รีน่า ทาเทมัตสึ โปรสาวลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น
ด้านโปรบุ๊ค-ธนพร ผลิตวานนท์ ผู้นำรอบแรก พลาดตีเกิน 2 โอเวอร์พาร์ 74 สกอร์รวมเหลือ 2 อันเดอร์พาร์ 142 หล่นไปอยู่อันดับ 7 ร่วมกับ ปวริศา ยกทวน นักกอล์ฟจากนครศรีธรรมราช ทั้งนี้หลังจบรอบสองทัวร์นาเมนท์ตัดตัวผู้เล่นที่สกอร์รวม 9 โอเวอร์พาร์ 153 มีนักกอล์ฟเข้ารอบทั้งสิ้น 62 คน เป็นนักกอล์ฟอาชีพ 51 คน และนักกอล์ฟสมัครเล่น 11 คน