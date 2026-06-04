สมาคมกีฬาอีสปอร์ตเซ็นMOUมหาวิทยาลัยบูรพา ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร-นักกีฬาอึสปอร์ตครบวงจร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2569 ที่ The Stage นวลจันทร์ 40 กรุงเทพฯ ได้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (MOU) ระหว่างสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และผศ.ดร.วิรัตน์ สนธิ์จันทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูรพา
พร้อมด้วย ดร.พิจิกา เก่งถนอมม้า ผู้ช่วยอธิการบดี หน่วยงานอีสปอร์ตนานาชาติ ,นายอัฐพร โสวัตร์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต บริการวิชาการ และแผนยุทธศาสตร์ และผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี ม.บูรพา
นายสันติ โหลทอง กล่าวว่า สำหรับการบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยบูรพา สาเหตุมาจากทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนากีฬาอีสปอร์ตของชาติให้ก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการร่วมกันในการยกระดับกีฬาอีสปอร์ตให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดทำบันทึกความเข้าใจโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ในรูปแบบของพัฒนาองค์บุคคลและการจัดการองค์ความรู้ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนากีฬาอีสปอร์ต ในประเทศไทย สู่ความเป็นเลิศในภาพรวมเพื่อให้ความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมเป็นไปด้วยความเกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกันด้วยความเสมอภาคทั้งศักดิ์และสิทธิ ด้วยความสมัครใจทั้งสองฝ่าย สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยบูรพา จึงมีบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ขึ้นมาในวันดังกล่าว
ทางด้าน ผศ.ดร.วิรัตน์ สนธิ์จันทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูรพา กล่าวว่า เพื่อกำหนดขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมต่างๆเช่น
1. ความร่วมมือทางการส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ต ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมและพัฒนากีฬาอีสปอร์ตให้แพร่หลายในกลุ่มนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา เยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (The Eastern Economic Corridor: EEC) และ/หรือจังหวัดในภาคตะวันออก เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรกีฬาอีสปอร์ต สร้างและพัฒนานักกีฬาอีสปอร์ตสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเล่นกีฬาอีสปอร์ต เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงข้อ
2.. ความร่วมมือทางการส่งเสริมด้านวิชาการ ทั้งสองฝ่าย จะดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อสนับสนุนและพัฒนากีฬาอีสปอร์ตข้อ
3.. ความร่วมมือทางการส่งเสริมด้านบุคลากร ทั้งสองฝ่าย จะร่วมกันพัฒนาบุคลากรในด้านเทคนิคกีฬาและด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้แก่วงการกีฬาอีสปอร์ต โดยการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคนิคกีฬาอีสปอร์ต และวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการองค์ความรู้ด้านกีฬาอีสปอร์ต การจัดการเรียนการสอน การอบรม รวมถึงการจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรวงการกีฬาอีสปอร์ต ให้มีความรู้และทักษะด้านเทคนิคกีฬาอีสปอร์ต และวิทยาศาสตร์การกีฬา
4. การบริหารจัดการในรายละเอียดตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 ให้ผู้แทนจากสองฝ่ายหารือระหว่างข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินการไปได้อย่างเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยทั้งสองฝ่ายจะจัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมต่อไป
5. ระยะเวลาการดำเนินงาน บันทึกความเข้าใจนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป และระยะการดำเนินการบันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีกำหนด 5 ปี นับแต่วันที่ลงนาม การขยายระยะเวลาหรือแก้ไขหรือยกเลิกบันทึกตกลงนี้จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายข้อ