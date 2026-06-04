“หมิว-อิคคิว” ควง “บาส-เฟม” ทะยานก่อนรองฯศึกใหญ่ขนไก่อินโดนีเซียโอเพ่น

“หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มือ 8 ของโลก ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ ไปดวลกับ อัน เซยอง มือ 1 ของโลก จากเกาหลีใต้ ในการแข่งขันแบดมินตันศึกใหญ่ อินโดนีเซีย โอเพ่น 2026 ที่อินโดนีเซีย หลังเอาชนะ คิม กาอึน มือ 17 ของโลก จากเกาหลีใต้ 2-0 เกม 21-13, 21-9 ในการลงเล่นรอบ 16 คนสุดท้าย เมื่อ 4 มิ.ย.ที่ผ่านมา
ด้าน “น้องพิ้งค์" พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ มือ 24 ของโลก พ่าย ชิว ปินเชียน มือ 13 ของโลกจากไต้หวัน ไปอย่างน่าเสียดาย 0-2 เกม 18-21 และ 19-21 ตกรอบ 16 คนสุดท้าย
ขณะที่ประเภทคู่ผสม "บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ "เฟม" ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มือ 3 ของโลก ตบเอาชนะ หู ปังรอง กับ ไล่ เป่ยจิง คู่มือ 253 ของโลก จากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-14 และ 24-22 เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นกัน
ประเภทหญิงคู่ สองพี่น้อง "มูนา" เบญญาภา กับ "อันนา" นันทกาญจน์ เอี่ยมสอาด คู่มือ 75 ของโลก พ่าย ยูกิ ฟูกูชิมะ กับ มายู มัตสึโมโตะ คู่มือ 5 ของโลก จากญี่ปุ่น 0-2 เกม 16-21, 14-21 จอดป้ายที่รอบ 16 คู่
ประเภทชายเดี่ยว “อิคคิว” พณิชพล ธีระรัตน์สกุล มือ 22 ของโลก ระเบิดฟอร์มเก่ง โค่น หลี ชิเฟง มือ 7 ของโลก จากจีน 2-1 เกม 18-21, 21-6, 21-12 เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ เจอ อเล็กซ์ ลานิเยร์ มือ 8 ของโลก จากฝรั่งเศส