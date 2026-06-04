ไทยผงาดสู่ฮับกีฬาอาเซียน! เตรียมจัด “SPORTEC Thailand 2026” ชูไทยสู่ศูนย์กลาง Sport & Wellness Business แห่งภูมิภาค

ยักษ์ใหญ่ไมซ์ไทย–ญี่ปุ่น ในนาม บริษัท สปอร์เทค บีเคเค ผนึกกำลังกับงาน “Thailand Wellness & Healthcare Expo 2026” มหกรรมสุขภาพและเวลเนสครบวงจร เตรียมจัดงาน “SPORTEC Thailand 2026” มหกรรมนิทรรศการและเจรจาธุรกิจ (B2B2C) ด้านอุตสาหกรรมกีฬา ฟิตเนส และสปอร์ตเทค ระดับนานาชาติครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2569 ณ ฮอลล์ 101-102 ไบเทค บางนา บนพื้นที่จัดงานกว่า 10,000 ตารางเมตร คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 250 ล้านบาท พร้อมดึงผู้เข้าร่วมงานทั้งไทยและต่างชาติกว่า 25,000 คน ตอกย้ำศักยภาพประเทศไทยในฐานะ “ศูนย์กลางธุรกิจสุขภาพ กีฬา และเวลเนสแห่งอาเซียน” ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด
นายวิทยา แซ่เลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สปอร์เทค บีเคเค จำกัด ผู้จัดงาน “SPORTEC Thailand 2026” กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมกีฬาและฟิตเนสของไทยกำลังขยายตัวอย่างชัดเจน จากกระแสการดูแลสุขภาพที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ สอดคล้องกับข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยและรายงานตลาดกีฬาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระบุว่า อุตสาหกรรมกีฬาไทยในช่วงปี 2568-2569 มีมูลค่า GDP ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกว่า 218,000 ล้านบาท และเติบโตเกือบ 7% ขณะที่ธุรกิจฟิตเนสไทยเติบโต สูงถึง 18% หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 12,000 ล้านบาท
“วันนี้ประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงตลาดผู้บริโภคด้านสุขภาพที่เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่กำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางธุรกิจกีฬา ฟิตเนส และเวลเนสของภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพ การออกกำลังกาย และคุณภาพชีวิตมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจฟิตเนส สปอร์ตเทค เวชศาสตร์การกีฬา และนวัตกรรมสุขภาพเติบโตต่อเนื่อง การจัดงาน SPORTEC Thailand 2026 จึงไม่ใช่เพียงงานแสดงสินค้า แต่คือแพลตฟอร์มระดับนานาชาติที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการ นักลงทุน แบรนด์ชั้นนำ และเครือข่ายธุรกิจจากทั่วเอเชีย เพื่อเปิดโอกาสใหม่ให้อุตสาหกรรมกีฬาไทยก้าวสู่เวทีโลก”
ปัจจุบัน คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้นเป็น 44.4% และกว่า 60% นิยมใช้บริการฟิตเนส เนื่องจากต้องการคลาสออกกำลังกายและมาตรฐานการบริการที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ธุรกิจฟิตเนสและสถานออกกำลังกายในประเทศไทยยังเติบโตต่อเนื่อง โดยมีผู้ประกอบการจดทะเบียนรวมกว่า 1,000 ราย ฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2024 ระบุว่า มีจำนวนนิติบุคคลในธุรกิจบริการสถานที่ออกกำลังกาย 957 ราย ขณะเดียวกัน ตลาดฟิตเนสคลับในอาเซียนมีมูลค่ารวมกว่า 94,000 ล้านบาท ส่วนตลาดอุปกรณ์กีฬาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังมีแนวโน้มเติบโตสูงที่สุดในโลก ด้วยอัตราเฉลี่ย 8.1% ต่อปี และคาดว่าจะมีมูลค่าแตะกว่า 7 ล้านล้านบาทในอนาคต สะท้อนโอกาสมหาศาลของอุตสาหกรรมกีฬาและสุขภาพที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วภูมิภาค
นายวิทยา กล่าวต่อว่า จากความสำเร็จกว่า 16 ปีของแบรนด์ “SPORTEC” จากประเทศญี่ปุ่น ถูกต่อยอดสู่การจัดงาน “SPORTEC Thailand 2026” ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อสร้างเวทีเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้ากับเครือข่ายอุตสาหกรรมกีฬาทั่วเอเชีย ภายในงานเตรียมรวบรวมนวัตกรรมกีฬา ฟิตเนส และสปอร์ตเทคกว่า 150 บูธ จาก 6 ประเทศชั้นนำ ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน และปากีสถาน พร้อมแบรนด์ระดับโลก อาทิ Life Fitness, Hammer Strength, Precor, Keiser, ZIVA, DHZ Fitness และ Fairtex ที่จะนำเทคโนโลยีการออกกำลังกาย อุปกรณ์ฟื้นฟูร่างกาย และนวัตกรรมล่าสุดมาจัดแสดงอย่างเต็มรูปแบบ
ภายในงานอัดแน่นด้วยกิจกรรม เวิร์กชอป และการแข่งขันสำหรับสายฟิตเนสและคนรักกีฬา ไม่ว่า จะเป็น ONTRACK RACEON การแข่งขัน Functional Fitness แบบทีม, Rookie Contest Thailand เวทีแข่งขันนำคลาสออกกำลังกายระดับประเทศ, Barre Workout สไตล์เกาหลี รวมถึงเวิร์กชอปจาก Zumba, Pilates Fest, The Key Yoga และ Fit Thailand ตลอดจนสัมมนาด้านเวชศาสตร์การกีฬา กายภาพบำบัด การฟื้นฟูร่างกาย (Prehab-Rehab) และเทรนด์ธุรกิจฟิตเนสกว่า 30 หัวข้อ โดยได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และองค์กรพันธมิตรชั้นนำ
การผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง 'SPORTEC Thailand 2026' และ 'Thailand Wellness & Healthcare Expo 2026' มุ่งปักหมุดประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจสุขภาพ กีฬา และเวลเนสแห่งภูมิภาคอาเซียน ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ นักลงทุน ผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬา ฟิตเนส และนวัตกรรมสุขภาพจากทั้งในและต่างประเทศไว้ในงานเดียว ครอบคลุมกว่า 22 โซนไฮไลต์ ตั้งแต่สุขภาพ ความงาม เวลเนส กีฬา ฟิตเนส สปา โภชนาการ อาหารเพื่อสุขภาพ ไปจนถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์และนวัตกรรมการออกกำลังกายแห่งอนาคต พร้อมโซนจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านสุขภาพ เวลเนสจากแบรนด์ชั้นนำมากมาย ตลอดจนกิจกรรมเวิร์กชอปและเสวนาสุขภาพแบบจัดเต็มตลอด 3 วันเต็ม
สำหรับผู้ที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจ อัปเดตเทรนด์ฟิตเนสแห่งอนาคต หรือแรงบันดาลใจ ด้านสุขภาพ “SPORTEC Thailand 2026” ถือเป็นอีกหนึ่งมหกรรมสำคัญแห่งปีที่ไม่ควรพลาด เพราะนี่ไม่ใช่เพียงงานแสดงสินค้า แต่คือเวทีรวมพลังของอุตสาหกรรมกีฬา ฟิตเนส สุขภาพ และเวลเนสที่ครบวงจรที่สุดแห่งปี เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น “Sport & Wellness Hub of ASEAN” อย่างเต็มภาคภูมิ นายวิทยา กล่าวทิ้งท้า