“กุลวุฒิ-อาฒยา” ผงาดรางวัลอาชีพเด่น “วีรพล-จุฑาทิพย์” ซิวนักกีฬาแห่งปี งานวันนักกีฬายอดเยี่ยม 2568

"วีรพล-จุฑาทิพย์" คว้านักกีฬายอดเยี่ยม "กุลวุฒิ-อาฒยา" ผงาดถ้วยอาชีพ "ขุนศึกน้อย" ครองรางวัลนักมวยไทยแห่งปี ในงาน "วันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2568" ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.69 สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย จัดงานวัน "วันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2568" ที่โรงแรมอโนมา แกรนด์ โดยได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี เมมเบอร์) ในฐานะประธานจัดงาน, ดร.ณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัล, พล.อ.เดชา เหมกระศรี รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะผู้แทนประธานคณะกรรมการโอลิมปิคฯ, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), นายวรวุฒิ พงษ์ธีระพล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้บริหารองค์กรกีฬา, นักกีฬา, ผู้ฝึกสอน ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมอย่างคับคั่ง
สำหรับงานวันนักกีฬายอดเยี่ยม จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมยกย่องและเชิดชูเกียรติ "คนกีฬา" ที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา สรุปผู้ที่ได้รับรางวัลสาขาต่างๆ ดังนี้นักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยม วีรพล วิชุมา (ยกน้ำหนัก), นักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยม จุฑาทิพย์ กันทะธง (เทคบอล),นักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยม ภูริพล บุญสอน (กรีฑา), นักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยม ธนพร แซ่เตีย (ยกน้ำหนัก)
นักกีฬาคนพิการชายยอดเยี่ยม พงศกร แปยอ (วีลแชร์เรซซิ่ง), นักกีฬาคนพิการหญิงยอดเยี่ยม สายสุนีย์ จ๊ะนะ (วีลแชร์ฟันดาบ), ผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการยอดเยี่ยม สุพรต เพ็งพุ่ม (ผู้ฝึกสอนกีฬาวีลแชร์เรซซิ่ง), นักกีฬาอาชีพชายยอดเยี่ยม กุลวุฒิ วิทิตศานต์ (แบดมินตัน), นักกีฬาอาชีพหญิงยอดเยี่ยม อาฒยา ฐิติกุล (กอล์ฟ)
นักมวยไทยยอดเยี่ยม ขุนศึกน้อย บูมเด็กเซียน, นักมวยไทยดาวรุ่งยอดเยี่ยม เสือภูมิ ตี๋น้อยคชิน, มวยไทยประยุกต์ยอดเยี่ยม เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม, ทีมผู้ฝึกสอนมวยไทยยอดเยี่ยม ทีมค่ายมวย บูมเด็กเซียน, ผู้ฝึกสอนกีฬาอาชีพยอดเยี่ยม กฤช อัศวพิมลพร (ผู้ฝึกสอนของอาฒยา ฐิติกุล), ผู้ฝึกสอนกีฬายอดเยี่ยม ศักดิ์ชัย ธิตะจารี (ยกน้ำหนัก)
ชนิดกีฬาทีมยอดเยี่ยม (Sport) ทีมวอลเลย์บอลทีมชายทีมชาติไทย, ประเภททีมกีฬายอดเยี่ยม (Event) วราวุฒิ แสงศรีเรือง-วลลิตา ยืนนาน (ยูยิตสู ประเภทคู่ผสม), ชนิดกีฬาทีมอาชีพยอดเยี่ยม (Sport) สโมสรฟุตบอลราษีไศล ยูไนเต็ด, ประเภททีมกีฬาอาชีพยอดเยี่ยม (Event) เดชาพล พัววรานุเคราะห์-ศุภิสรา เพียวสามพราน (แบดมินตัน ประเภทคู่ผสม)
สมาคมกีฬายอดเยี่ยม สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย, รางวัลเอกชัย นพจินดา รางวัลเยาวชนชาย ได้แก่ "ปอนด์" ปกรณ์ เพ็ชน้ำ (นักฟุตซอล), เยาวชนหญิง ได้แก่ "โดนัท" กนกพร วรรณทอง (ฟุตบอล), นักกีฬาอาวุโสชายยอดเยี่ยม ได้แก่ จิรพงษ์ เมฆเวียน (กรีฑา) อายุ 43 ปี, นักกีฬาอาวุโสหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ รัชนี วสุรัตน์ (ว่ายน้ำ) อายุ 93 ปี
นักกีฬาดาวเด่น ประกอบด้วย พงศภัค เหล่าภักดี (กอล์ฟ), จันทร์เก้า อุดมเพ็ญ (สเก็ตบอร์ด), ณัฐพงษ์ มีชัย (แบดมินตันคนพิการ), นิธิกร เจียมพิริยะกุล (ว่ายน้ำคนพิการ), ศศิราวรรณ อินทโชติ (กรีฑาคนพิการ), สุนีย์ภรณ์ ถนอมวงศ์ (กรีฑาคนพิการ), จิรัฎฐ์ วรรณลักษณ์ (รถจักรยานยนต์), กฤตภัทร เขื่อนคำ (รถจักยานยนต์)
รางวัลผู้ทรงคุณค่า ประกอบด้วย นายวรากร กระแสร์ตานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาคนตาบอดฯ, นายไมตรี คงเรือง นายกสมาคมกีฬาคนพิการฯ, นายรัฐภาคย์ วิไลโรจน์ ผู้ก่อตั้งทีมแข่งรถจักรยานยนต์ "Idemitsu Honda Team Christmas" และรางวัลธรรมาภิบาลทางการกีฬา ได้แก่ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ